Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer wurde eine Person leicht verletzt.

Ein 24-jähriger Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem Citybike auf der Fabrikstraße in Richtung der Straße Kolbenzeil unterwegs. Gerade als er nach links in die Straße Am Rohrbach einbiegen wollte, überholte ihn ein in gleicher Richtung fahrender 21-jähriger Seat-Fahrer und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der Fahrradfahrer stürzte auf die Motorhaube des Seat, prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel schließlich auf die Fahrbahn. Er erlitt leichte Verletzungen, die durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt wurden.

An den beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Der 24-Jährige trug einen Schutzhelm.

Die weiteren Unfallermittlungen werden durch die Polizei fortgeführt.

Ein Fahrradhelm kann im Falle eines Sturzes dazu beitragen, schwere Kopfverletzungen zu vermeiden. Durch das Tragen eines Schutzhelms können 20 Prozent der Kopfverletzungen bei Leichtverletzten und bis zu über 80 Prozent der Kopfverletzungen bei besonders schwer Verletzten vermieden werden. Schützen Sie sich und fahren Sie nie ohne Helm.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 20:25