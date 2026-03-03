Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis – ADFC-Helmberatung am 18. März

ADFC-Helmberatung am 18. März – Neutrale Helmberatung vor dem Zentrum für umweltbewusste Mobilität:

Mittwoch, 18. März, 14.30 bis 18 Uhr

Der ADFC Rhein-Neckar bietet einmal monatlich − an jedem dritten Mittwoch − vor dem Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZuM) in der Kurfürsten-Anlage 62 in Heidelberg eine neutrale Helmberatung an. Die erste Beratung in diesem Jahr findet am Mittwoch, 18. März 2026, von 14.30 bis 18 Uhr statt.

Der ADFC bietet die Möglichkeit, unter fast 110 Helmen – vom Kleinkind-, Kinder-, Jugend-, Erwachsenenhelm und Helmen aus dem Sportbereich − den passenden herauszufinden, dazu erhalten die Interessenten eine Händlerliste, auf der der optimal sitzende Helm vermerkt wird.

Die weiteren Helmberatungs-Termine: 15. April, 20. Mai, 17. Juni, 15. Juli, 16. September und 21. Oktober.

Quelle: ADFC Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 00:24