03.03.2026, 22:46 Uhr

Heidelberg – Musik- und Singschule: Fachgruppen Blasinstrumente und Schlagzeug kennenlernen

Mrn news platzhalter logo 5Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Musik- und Singschule Heidelberg öffnet am Samstag, 7. März 2026, von 14 bis 17 Uhr ihre Pforten: Dann präsentieren sich die Fachgruppen Blasinstrumente und Schlagzeug in kurzen Konzerten und laden in interessanten Workshops zum Mitmachen ein. Außerdem können alle interessierten Kinder und Jugendliche zahlreiche Instrumente selbst ausprobieren und sich fachkundig beraten lassen. Ein Überblick findet sich online unter musikschule.heidelberg.de. Start ist um 14 Uhr mit einem Kurzkonzert der Bigband. Zum Abschluss spielt das Sinfonische Blasorchester II um 16.30 Uhr. Die Veranstaltung ist für alle offen und kostet keinen Eintritt.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 22:46

