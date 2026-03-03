

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg stellt im März die Menschenwürde und das respektvolle Zusammenleben in den Mittelpunkt. Unter dem Motto „100 Prozent Menschenwürde. Zusammen gegen Rassismus und Rechtsextremismus“ laden die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ vom 11. bis 29. März 2026 zu zahlreichen Veranstaltungen ein. Mehr als 60 Initiativen, Vereine und Institutionen beteiligen sich am Programm. Koordiniert werden die Wochen vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg.

Den Auftakt bildet am Samstag, 7. März, um 16 Uhr ein interkulturelles Frühlingsfest mit Fastenbrechen vor und im International Welcome Center Heidelberg (IWCH) in der Bergheimer Straße 147. Damit beginnt eine Reihe von Veranstaltungen, die sich mit Diskriminierung, Zusammenhalt in der Gesellschaft und respektvollem Miteinander auseinandersetzen.

Das Programm reicht von Workshops zu Zivilcourage im Alltag über Ausstellungen und Filmabende bis hin zu Lesungen und Gesprächsrunden. Interkulturelle Feste schaffen Raum für Begegnung und persönlichen Austausch. Ziel ist es, unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen und ins Gespräch zu bringen.

Die Aktionswochen machen zugleich deutlich, wie breit das Engagement in der Stadt ist. Ehrenamtliche Gruppen, Bildungseinrichtungen und Kulturschaffende setzen gemeinsam ein Zeichen für Respekt und Solidarität.

Das vollständige Programm ist auf der Website des Interkulturellen Zentrums unter www.iz-heidelberg.de abrufbar. Dort finden Sie auch eine PDF-Version des Programms der Wochen zum Download.

Quelle: Interkulturelles Zentrum Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 20:55