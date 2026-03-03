  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – Gemeinderat: Sitzung am Donnerstag, 5. März – Livestream unter www.heidelberg.de/gemeinderatlive

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat ist die politische Vertretung der Heidelberger Bürgerinnen und Bürger. Am Donnerstag, 5. März 2026, um 16.30 Uhr kommt das Gremium zu seiner nächsten Sitzung im Großen Rathaussaal, Marktplatz 10, zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die abschließende Beratung des Nachtragshaushaltes für 2026. Interessierte können die öffentliche Sitzung vor Ort im Rathaus im Großen Saal (2. Obergeschoss) oder auch im Livestream der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/gemeinderatlive verfolgen. Dort ist auch ein Link zur Tagesordnung der Sitzung zu finden. Der Stream steht ab kurz vor Beginn der Sitzung zur Verfügung. Eine Aufzeichnung der Gemeinderatssitzung erfolgt nicht.

Seit November 2021 überträgt die Stadt Heidelberg die Gemeinderatssitzungen live ins Internet. Auf der Internetseite www.heidelberg.de/gemeinderatlive sind auch weitere Informationen zum Gremium zu finden, unter anderem zu den Aufgaben und zur Zusammensetzung des Gemeinderates.

Quelle: Stadt Heidelberg

