Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die digitale Welt entdecken, dazulernen, ausprobieren: das können Menschen ab 50 bei „Eingeloggt!“. Die digitale Themenwoche findet vom 16. bis 22. März 2026 in Heidelberg statt und soll helfen, Zugänge zu erleichtern und das Selbstbewusstsein im Umgang mit digitalen Medien zu stärken. Zahlreiche lokale Akteurinnen und Akteure beteiligen sich mit kostenlosen Workshops, Vorträgen und Mitmachaktionen im gesamten Stadtgebiet. Das Programm richtet sich sowohl an Technikversierte als auch Neueinsteigende, an Menschen mit oder ohne Vorkenntnisse, die wissen wollen, welche Möglichkeiten die digitale Welt bietet. Ob Smartphone-Schnupperkurs, KI-Prompting, Switch-Spielen für Junggebliebene, Museums-App im Praxistest oder Infos zu digitaler Sicherheit – wer sein digitales Wissen erweitern will, findet noch viele weitere Angebote. Veranstalterin der „Eingeloggt!“-Woche ist die Stadt Heidelberg in Kooperation mit der Hamburger Körber-Stiftung.

„Wir wollen ältere Menschen befähigen, die Chancen der digitalen Welt selbstbewusst zu nutzen – für mehr Teilhabe, Sicherheit und Lebensqualität. Dafür bietet die Eingeloggt!-Woche einen einfachen und leichten Zugang“, sagt Bürgermeisterin Stefanie Jansen, Dezernentin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg.

Vortrag zum Auftakt am 16. März: Digitalität und digitale Gesundheit im (hohen) Alter

Zum Auftakt der „Eingeloggt!“-Woche spricht am Montag, 16. März 2026, um 10 Uhr Michael Doh, Professor für Digitale Transformation im Sozial- und Gesundheitswesen an der Katholischen Hochschule Freiburg, über „Digitalität und digitale Gesundheit im (hohen) Alter“. Der Vortrag findet in der Akademie für Ältere, Bergheimer Straße 76, statt. Laut der „SIM-Studie 2024 (Senior*innen, Information, Medien)“ des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest nutzen immer mehr Menschen ab 60 Jahren digitale Geräte, doch es bestehen große Unterschiede in den Kompetenzen. Doh stellt aktuelle Forschungsergebnisse vor und zeigt Praxisprojekte zur Förderung digitaler Bildung und Gesundheit im Alter.

„Eingeloggt!“-Veranstaltungen 2026 in Heidelberg

Teilweise mit Anmeldung, Infos online unter heidelberg.eingeloggt.net:

• Montag, 16. März 2026, 10 bis 11.30 Uhr: Digitalität und digitale Gesundheit im (hohen) Alter (Auftakt), Projekt Mobilität und Teilhabe, Stadt Heidelberg, Akademie für Ältere, Bergheimer Straße 76.

• Montag, 16. März 2026, 11 bis 12: Führung mit digitaler Unterstützung durch die Dauerausstellung, Mark Twain Center, Römerstraße 162

• Montag, 16. März 2026, 12 bis 14 Uhr: Schnupperkurs Smartphone / Tablet, Akademie für Ältere, Bergheimer Straße 76

• Montag, 16. März 2026, 13 bis 15 Uhr: Offene PC-Sprechstunde, Seniorenzentrum Rohrbach, Baden-Badener-Straße 11

• Montag, 16. März 2026, 15 bis 17 Uhr: Sicher. Leben – Betrug im Netz und Schutz vor Digitaler Gewalt, Campell Heidelberg, Auditorium Polizei, Römerstraße 168

• Montag, 16. März 2026, 16 bis 19 Uhr: Digital-Sprechstunde, Seniorenzentrum Neuenheim, Uferstraße 12

• Dienstag, 17. März 2026, 14 bis 15 Uhr: Alles rund um Apps, Seniorenzentrum Ziegelhausen/ Schlierbach, Brahmsstraße 6

• Dienstag, 17. März 2026, 14 bis 16 Uhr: Digital-Sprechstunde, Seniorenzentrum Neuenheim, Uferstraße 12

• Dienstag, 17. März 2026, 15 bis 16.30 Uhr: Digital-Stammtisch, Seniorenzentrum Weststadt/ Südstadt, Dantestraße 7

• Dienstag, 17. März 2026, 12 bis 13 Uhr: myVRN – die Mobilitäts-App optimal nutzen, Akademie für Ältere Heidelberg, Bergheimer Straße 76

• Mittwoch, 18. März 2026, 10 bis 11 Uhr: KI-Prompting für 50+: Lernen, wie man klare KI-Anfragen schreibt, Stadtbücherei BibLab, Poststraße 15

• Mittwoch, 18. März 2026, 11 bis 12 Uhr: Entdecken Sie neue Welten – VR und Switch für Junggebliebene ab 50+, Stadtbücherei BibLab, Poststraße 15

• Mittwoch, 18. März 2026, 13 bis 14 Uhr: KI-Prompting für 50+: Lernen, wie man klare KI-Anfragen schreibt, Stadtbücherei BibLab, Poststraße 15

• Mittwoch, 18. März 2026, 13.30 bis 15 Uhr: Sicherheit im Netz – Wie Sie sich vor Betrug schützen können, Seniorenzentrum Neuenheim, Uferstraße 12

• Mittwoch, 18. März 2026, 14 bis 16.30 Uhr: Kennenlernen der Museums-App! Einführung und Test im Völkerkundemuseum vPST Heidelberg, Völkerkundemuseum vPST, Hauptstraße 235

• Mittwoch, 18. März 2026, 14.30 bis 16 Uhr: Entdecken Sie neue Welten – VR und Switch für Junggebliebene ab 50+, Stadtbücherei BibLab, Poststraße 15

• Donnerstag, 19. März 2026, 7.40 bis 15 Uhr: Exkursion: Führung durch eine barrierefreie Musterwohnung in Stuttgart, Hauptbahnhof Heidelberg, Willy-Brandt-Platz 5

• Donnerstag, 19. März 2026, 9.30 bis 11 Uhr: MeinHeidelberg-App: Die offizielle App der Stadt Heidelberg, Amt für Digitales und Informationsverarbeitung, Palo-Alto-Platz 3

• Donnerstag, 19. März 2026, 10 bis 11 Uhr: Entdecken Sie neue Welten – VR und Switch für Junggebliebene ab 50+, Stadtbücherei BibLab, Poststraße 15

• Donnerstag, 19. März 2026, 11 bis 12 Uhr: KI-Prompting für 50+: Lernen, wie man klare KI-Anfragen schreibt, Stadtbücherei BibLab, Poststraße 15

• Donnerstag, 19. März 2026, 13.30 bis 14.30 Uhr: Entdecken Sie neue Welten – VR und Switch für Junggebliebene ab 50+, Stadtbücherei BibLab, Poststraße 15

• Donnerstag, 19. März 2026, 13.30 bis 14.30 Uhr: KI-Prompting für 50+: Lernen, wie man klare KI-Anfragen schreibt, Stadtbücherei BibLab, Poststraße 15

• Donnerstag, 19. März 2026, 13.30 bis 14.30 Uhr: Smartphone Beratung, Seniorenzentrum Rohrbach, Baden-Badener-Straße 11

• Donnerstag, 19. März 2026, 14 bis 16 Uhr: Switchspielen, Seniorenzentrum Boxberg-Emmertsgrund, Alexander-Mitscherlich-Platz 1

• Donnerstag, 19. März 2026, 14.30 bis 15.30 Uhr: Smartphone Beratung, Seniorenzentrum Rohrbach, Baden-Badener-Straße 11

Im Nachgang zur Eingeloggt!-Woche: Dienstag, 24. März 2026, 17 bis 19 Uhr: Digitalgestützte Prävention im höheren Lebensalter, Ergebnisse der Studie SMART-AGE, Neue Universität am Universitätsplatz, Hörsaal 13, Grabengasse 3-5.

Infos im Netz

Eine ausführliche Programmübersicht inklusive detaillierter Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie alle Anmeldeinformationen finden Interessierte auf der Internetseite heidelberg.eingeloggt.net.

Fragen zur Aktionswoche beantwortet das Amt für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg, Projekt „Mobilität und Teilhabe“, Dantestraße 7, Telefon 06221 58-38361 oder 58-38322, E-Mail Kirsten.Seidel@heidelberg.de oder Jessica.Vierling@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 23:06