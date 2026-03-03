  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

03.03.2026, 23:30 Uhr

Heidelberg – Auf zum „Espresso mit Eckart Würzner“ am Sonntag, 22. März, in Schlierbach

Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner lädt in seiner Reihe „Espresso mit Eckart Würzner" Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 22. März 2026, von 15.30 bis 17 Uhr zum Austausch in das Cafe Patchwork, Schlierbacher Landstraße 130, in Schlierbach ein.

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner lädt in seiner Reihe „Espresso mit Eckart Würzner“ Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 22. März 2026, von 15.30 bis 17 Uhr zum Austausch in das Cafe Patchwork, Schlierbacher Landstraße 130, in Schlierbach ein. Oberbürgermeister Würzner möchte in lockerer Atmosphäre mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils ins Gespräch kommen und sich über ihre Fragen, Wünsche und Ideen austauschen.

Das Gespräch findet in offener Runde statt und bietet allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dadurch die Möglichkeit, auch die Anregungen anderer Menschen aus dem Stadtteil zu erfahren, sich mit ihnen auszutauschen und miteinander zu diskutieren. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr Informationen gibt es auch im Internet unter www.heidelberg.de/oberbürgermeister.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 23:30

