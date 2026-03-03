  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – ADFC-Jahreshauptversammlung am 16. März

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Jahreshauptversammlung des ADFC Rhein-Neckar findet am Montag, 16. März 2026, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Bahnstadt, Gadamerplatz 1, 69115 Heidelberg, statt. Sie beginnt mit einem öffentlichen Vortrag. Wir freuen uns, mit Ansgar Hegerfeld den Verkehrspolitischen Referenten des ADFC Frankfurt am Main zu unserem diesjährigen Gastvortrag begrüßen zu können. In seinem Vortrag „Mit dem ADFC Frankfurt zur fahrradfreundlichen Großstadt − wie gelingt wirksame Einflussnahme?“ berichtet er über die Arbeit des ADFC in Frankfurt. Beim Fahrradklimatest 2024 lag Frankfurt unter den deutschen Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern auf dem ersten Platz. Wer in den letzten Jahren dort mit dem Rad unterwegs war, wird festgestellt haben, dass sich eine sehr positive Entwicklung vollzieht.

Tagesordnung der Jahreshauptversammlung 2026
1. Begrüßung durch Bernhard Pirch-Rieseberg, 1. Vorsitzender
2. Gastvortrag
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Wahl der Versammlungsleitung
5. Bericht des Vorstandes
6. Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
7. Aussprache zu den Berichten
8. Entlastung des Vorstandes
9. Wahl der Kassenprüfer
10. Wahl der Delegierten zur Landesversammlung
11. Vorschläge für die Delegierten zur Bundesversammlung
12. Ausblick 2026
13. Sonstiges

Quelle: ADFC Rhein-Neckar e.V.

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 16:05

