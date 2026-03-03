Haßloch – Freilaufende Hunde gefährden Verkehr auf der L532

Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Haßloch/Mußbach – Am heutigen Tag wurden über den Notruf zwei große freilaufende Hunde auf der L532 zwischen Haßloch und Mußbach gemeldet. Nach Angaben der Mitteilenden liefen die Tiere im Bereich der Fahrbahn und gefährdeten dadurch den fließenden Verkehr. Ein verantwortlicher Tierhalter war zunächst nicht vor Ort.

Eine Streifenbesatzung konnte die Hunde kurze Zeit später im genannten Bereich feststellen. Beim Herantreten an die Tiere zeigten sich diese gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv. Zur Verhinderung eines bevorstehenden Angriffs wurde ein Warnschuss aus der Dienstwaffe ins Erdreich abgegeben. Dadurch konnte die Situation unter Kontrolle gebracht und ein Angriff verhindert werden. Die Hunde wurden hierbei nicht verletzt.

Zur Unterstützung wurden weitere Einsatzkräfte hinzugezogen. Parallel befand sich der Tierhalter auf der Suche nach seinen Hunden und konnte durch eine weitere Streife festgestellt werden. Die Hunde wurden schließlich durch die eingesetzten Beamten in Richtung des Halters getrieben, der die Tiere sichern konnte.

Es kam weder zu Personen- noch zu Sachschäden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Hunde im öffentlichen Verkehrsraum stets so zu sichern, dass keine Gefährdung für Verkehrsteilnehmende entsteht.

Es wird nun geprüft, ob der verantwortliche Tierhalter ordnungswidrig handelte und ihm die entstehenden Kosten des Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt werden können.

Quelle:

Polizeiinspektion Haßloch

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 14:35