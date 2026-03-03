Freimersheim – Dreiste Langfinger

Freimersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Zu einem Schmuckdiebstahl kam es gestern Morgen (02.03.2026, 11 Uhr) im Ortsbereich von Freimersheim. Während die Bewohnerin Gartenarbeiten verrichtete, betraten bislang unbekannte Täter das Anwesen durch eine offenstehende Seitentür. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit im Ortsbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail entgegen.
Polizeiinspektion Edenkoben
