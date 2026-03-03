Frankenthal – Ralf Kraut leitet das Beteiligungsmanagement der Stadt Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal hat zum 1. März 2026 die neu geschaffene Position der

Leitung der Stabsstelle Beteiligungsmanagement im Dezernat von

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer besetzt. Mit dem Stellenantritt von Ralf Kraut

stärkt die Stadt die strategische Begleitung und das Controlling ihrer Beteiligungen

sowie Sondervermögen.

Mit der Einrichtung und Besetzung der Stabsstelle wird ein professioneller Rahmen

geschaffen, um die städtischen Beteiligungen transparent, wirtschaftlich und

zielgerichtet im Sinne der Beschlüsse des Stadtrates und der Vorgaben des

Oberbürgermeisters zu begleiten. Die operative Unternehmensführung verbleibt

dabei – entsprechend der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung – bei den jeweiligen

Geschäftsführungen und Organen der Gesellschaften.

Zentrale Aufgaben der neuen Stabsstelle

Der Aufgabenbereich von Ralf Kraut als Leiter der Stabsstelle umfasst insbesondere

 die fachliche Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien in

Beteiligungsangelegenheiten,

 das Beteiligungscontrolling einschließlich der Analyse von Wirtschaftsplänen,

Jahresabschlüssen und Geschäftsmodellen,

 die Entwicklung und Implementierung eines strukturierten Berichtswesens

sowie eines Risikomanagement- und Compliance-Systems in Abstimmung mit

den Beteiligungen,

 die strategische Weiterentwicklung des Beteiligungsmanagements der Stadt,

 und die Vorbereitung von Gesellschafter- und Gremienentscheidungen.

Die Stabsstelle übernimmt damit keine operative Steuerung der Gesellschaften,

sondern wirkt als koordinierende, analysierende und beratende Einheit innerhalb der

Stadtverwaltung. Sie stellt die Informationsgrundlagen für politische und

gesellschaftsrechtliche Entscheidungen bereit und begleitet deren Umsetzung im

Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten.

Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Synergien

Ein wirkungsvolles Beteiligungsmanagement trägt wesentlich zur nachhaltigen

Haushaltsführung bei. Durch systematische Auswertung betriebswirtschaftlicher

Kennzahlen, strukturierte Berichterstattung sowie die Identifikation von

Synergiepotenzialen sollen Transparenz erhöht und Effizienzreserven erschlossen

werden.

Ziel ist es, unter Wahrung der rechtlichen Rahmenbedingungen – insbesondere des

Gesellschaftsrechts, der kommunalrechtlichen Vorgaben und der jeweiligen

Satzungen – die strategischen Zielsetzungen der Stadt in ihren Beteiligungen

wirksam zu unterstützen.

Der Oberbürgermeister begrüßt den Stellenantritt von Ralf Kraut ausdrücklich: „Mit

dem Aufbau der Stabsstelle Beteiligungsmanagement schaffen wir eine fundierte

Grundlage für Transparenz, Wirtschaftlichkeit und strategische Klarheit im Umgang

mit unseren Beteiligungen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:53