Frankenthal – Ralf Kraut leitet das Beteiligungsmanagement der Stadt Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal hat zum 1. März 2026 die neu geschaffene Position der
Leitung der Stabsstelle Beteiligungsmanagement im Dezernat von
Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer besetzt. Mit dem Stellenantritt von Ralf Kraut
stärkt die Stadt die strategische Begleitung und das Controlling ihrer Beteiligungen
sowie Sondervermögen.
Mit der Einrichtung und Besetzung der Stabsstelle wird ein professioneller Rahmen
geschaffen, um die städtischen Beteiligungen transparent, wirtschaftlich und
zielgerichtet im Sinne der Beschlüsse des Stadtrates und der Vorgaben des
Oberbürgermeisters zu begleiten. Die operative Unternehmensführung verbleibt
dabei – entsprechend der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung – bei den jeweiligen
Geschäftsführungen und Organen der Gesellschaften.
Zentrale Aufgaben der neuen Stabsstelle
Der Aufgabenbereich von Ralf Kraut als Leiter der Stabsstelle umfasst insbesondere
die fachliche Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien in
Beteiligungsangelegenheiten,
das Beteiligungscontrolling einschließlich der Analyse von Wirtschaftsplänen,
Jahresabschlüssen und Geschäftsmodellen,
die Entwicklung und Implementierung eines strukturierten Berichtswesens
sowie eines Risikomanagement- und Compliance-Systems in Abstimmung mit
den Beteiligungen,
die strategische Weiterentwicklung des Beteiligungsmanagements der Stadt,
und die Vorbereitung von Gesellschafter- und Gremienentscheidungen.
Die Stabsstelle übernimmt damit keine operative Steuerung der Gesellschaften,
sondern wirkt als koordinierende, analysierende und beratende Einheit innerhalb der
Stadtverwaltung. Sie stellt die Informationsgrundlagen für politische und
gesellschaftsrechtliche Entscheidungen bereit und begleitet deren Umsetzung im
Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten.
Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Synergien
Ein wirkungsvolles Beteiligungsmanagement trägt wesentlich zur nachhaltigen
Haushaltsführung bei. Durch systematische Auswertung betriebswirtschaftlicher
Kennzahlen, strukturierte Berichterstattung sowie die Identifikation von
Synergiepotenzialen sollen Transparenz erhöht und Effizienzreserven erschlossen
werden.
Ziel ist es, unter Wahrung der rechtlichen Rahmenbedingungen – insbesondere des
Gesellschaftsrechts, der kommunalrechtlichen Vorgaben und der jeweiligen
Satzungen – die strategischen Zielsetzungen der Stadt in ihren Beteiligungen
wirksam zu unterstützen.
Der Oberbürgermeister begrüßt den Stellenantritt von Ralf Kraut ausdrücklich: „Mit
dem Aufbau der Stabsstelle Beteiligungsmanagement schaffen wir eine fundierte
Grundlage für Transparenz, Wirtschaftlichkeit und strategische Klarheit im Umgang
mit unseren Beteiligungen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:53