Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer einen Antrag auf Lernmittelfreiheit stellen möchte, hat dafür noch Zeit bis Montag, 16. März. Eltern mit geringem Einkommen erhalten damit für ihre Kinder kostenlos Schulbücher. Ansprechpartner ist der städtische Bereich Bildung, Kultur und Sport, Karolinenstraße 3, Zimmer 105, 106 und 107, schulen@frankenthal.de.

Antrag online möglich

Der Antrag kann online unter www.frankenthal.de/lernmittelfreiheit gestellt werden. Antragsformulare sind darüber hinaus in den Schulen erhältlich. Der Antrag muss für jedes Schuljahr neu gestellt werden – inklusive entsprechender Nachweise zum Jahreseinkommen der Eltern. Die Abgabefrist gilt auch, falls noch nicht endgültig feststeht, welche Schule die Schülerin oder der Schüler besuchen wird.

Anträge und Merkblätter zur unentgeltlichen Schulbuchausleihe können unter https://bildung.rlp.de/lmf/service/publikationen/schuljahr-2026/2027 heruntergeladen werden.

Ausleihe gegen Gebühr

Eltern können für ihre Kinder auch Schulbücher gegen ein geringes Entgelt ausleihen. Dafür müssen sie unter https://bildung.rlp.de/lmf/fuer-eltern ein Benutzerkonto anlegen. Einen für jeden Schüler individuellen Freischaltcode verteilt die jeweilige Schule ab Anfang Mai. Die Bestellung ist dann nur in der Zeit vom 8. Mai bis 2. Juni möglich. Die Bestellfrist für die digitalen Lernmittel beginnt ebenfalls am 8. Mai und endet am 25. Juni.

Alle Informationen und Links sind unter www.frankenthal.de/lernmittelfreiheit zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 20:12