  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mrn news platzhalter logo 5
03.03.2026, 20:12 Uhr

Frankenthal – Lernmittelfreiheit: Antrag bis 16. März

Mrn news platzhalter logo 5Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer einen Antrag auf Lernmittelfreiheit stellen möchte, hat dafür noch Zeit bis Montag, 16. März. Eltern mit geringem Einkommen erhalten damit für ihre Kinder kostenlos Schulbücher. Ansprechpartner ist der städtische Bereich Bildung, Kultur und Sport, Karolinenstraße 3, Zimmer 105, 106 und 107, schulen@frankenthal.de.

Antrag online möglich
Der Antrag kann online unter www.frankenthal.de/lernmittelfreiheit gestellt werden. Antragsformulare sind darüber hinaus in den Schulen erhältlich. Der Antrag muss für jedes Schuljahr neu gestellt werden – inklusive entsprechender Nachweise zum Jahreseinkommen der Eltern. Die Abgabefrist gilt auch, falls noch nicht endgültig feststeht, welche Schule die Schülerin oder der Schüler besuchen wird.

Anträge und Merkblätter zur unentgeltlichen Schulbuchausleihe können unter https://bildung.rlp.de/lmf/service/publikationen/schuljahr-2026/2027 heruntergeladen werden.

Ausleihe gegen Gebühr
Eltern können für ihre Kinder auch Schulbücher gegen ein geringes Entgelt ausleihen. Dafür müssen sie unter https://bildung.rlp.de/lmf/fuer-eltern ein Benutzerkonto anlegen. Einen für jeden Schüler individuellen Freischaltcode verteilt die jeweilige Schule ab Anfang Mai. Die Bestellung ist dann nur in der Zeit vom 8. Mai bis 2. Juni möglich. Die Bestellfrist für die digitalen Lernmittel beginnt ebenfalls am 8. Mai und endet am 25. Juni.

Alle Informationen und Links sind unter www.frankenthal.de/lernmittelfreiheit zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 20:12

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 4 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 9 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    2 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,