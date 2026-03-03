  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Design ohne Titel
03.03.2026, 21:45 Uhr

Eberbach – Wanderausstellung Naturgarten im Naturpark-Zentrum

Design ohne Titel
Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Naturpark-Zentrum Eberbach startet am 16.03.2026 die Wanderausstellung „Naturgarten“ und
ist dort bis zum 24.04.2026 zu den Öffnungszeiten des Naturpark-Zentrums besuchbar.

Die Ausstellung zeigt auf zehn Roll-Ups, wie naturnahe Gärten und Grünflächen gezielt gestaltet werden
können.
Als wirksame Lebensräume für Tiere und Pflanzen und als Beitrag zu besserem Mikroklima und
höherer Lebensqualität im Siedlungsraum. Grundlage der Ausstellung sind praxisnahe Beispiele vom
Privatgarten über Balkone und Dächer, bis hin zu öffentlichen Grünflächen.

Worum geht es in der Ausstellung?
„Naturgärten“ sind keine „verwilderten“ Flächen, sondern bewusst geplante Lebensräume. Mit
heimischen Wildpflanzen, blütenreichen Wiesen und Säumen, Hecken und Bäumen sowie
Strukturelementen wie Totholz, Wasserstellen oder Trockenmauern. Diese Vielfalt stabilisiert lokale
Nahrungsnetze und schafft Rückzugsräume direkt vor der Haustür. Auch naturnah gestaltete
Balkone, Fassaden und Dächer können als Trittsteine im Siedlungsraum wirken.

Veranstaltungen im Rahmen der Wanderausstellung
Passend zu der Wanderausstellung finden im und um das Naturpark-Zentrum weitere
Veranstaltungen statt, die sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigen:
__________
Torffreitag – Nachhaltige Erde für Ihren Garten
Freitag, 17. April 2026 | 15:00 – 17:00 Uhr
Thonon-Platz, 69412 Eberbach
Veranstalter: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V., die Stadt Eberbach, der NABU Eberbach-
Schönbrunn sowie die Tauschbörse Eberbach
Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Torffrei gärtnern“ bietet der NABU Eberbach-Schönbrunn
gemeinsam mit der Stadt Eberbach torffreie Pflanzerde zum Verkauf an. Die Erde wird von der
Abfallwirtschaft Neckar-Odenwald-Kreis (AWN) in Buchen bezogen.
__________

Eberbach, 03.03.2026

Pflanzentauschbörse – Vielfalt entdecken und teilen
Samstag, 18. April 2026 | 9:00 – 13:00 Uhr
Vor dem Naturpark-Zentrum, auf dem Thonon-Platz und im Ephratha-Hof, in 69412 Eberbach
(Annahme von Pflanzen während des „Torffreitags“ am 17.04. von 15-17 Uhr und am Samstag,
den 18. April 2026 ab 8:30 Uhr)
Veranstalter: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V., die Stadt Eberbach, der NABU Eberbach-
Schönbrunn sowie die Tauschbörse Eberbach
Bringen Sie Ihre Pflanzen mit und entdecken Sie neue grüne Schätze! Ob vorgezogene Setzlinge,
Kräuter, Stauden, Sträucher, Bäumchen, Samen oder Jungbäume – hier darf getauscht,
verschenkt, gefachsimpelt und inspiriert werden.
__________
Kinderaktionstag – Thema Frühling
Donnerstag, 02.04.2026 | 10:00 – 14:00 Uhr
Naturpark-Zentrum Eberbach, Kellereistraße 36, 69412 Eberbach
Der Kinder-Aktionstag im Naturpark-Zentrum lädt neugierige Kinder (6-10 Jahre) dazu ein, Natur auf
spielerische und kreative Weise zu erleben. An verschiedenen Mitmach-Stationen im Naturpark-
Zentrum gestalten Naturparkführer*innen ein abwechslungsreiches Programm, das sich an der
aktuellen Jahreszeit orientiert. Die Kinder können basteln, experimentieren, rätseln und spannende
Geschichten aus dem Naturpark hören. Eine vorherige Anmeldung beim Naturpark Neckartal-
Odenwald ist erforderlich.
__________
Neue Öffnungszeiten des Naturpark-Zentrums Eberbach
 Mo: geschlossen
 Di: 10.00-16.00 Uhr
 Mi: 10.00-14.00 Uhr
 Do: 10.00-16.00 Uhr
 Fr: 10.00-16.00 Uhr
 Sa: geschlossen
 So. / Feiertag: 14.00-17.00 Uhr

BU:
Bild eines naturnahen Gartens, Copyright: Naturpark Neckartal-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:45

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 4 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 9 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    2 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    3 Veranstaltungen,