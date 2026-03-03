Eberbach – Wanderausstellung Naturgarten im Naturpark-Zentrum



Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Naturpark-Zentrum Eberbach startet am 16.03.2026 die Wanderausstellung „Naturgarten“ und

ist dort bis zum 24.04.2026 zu den Öffnungszeiten des Naturpark-Zentrums besuchbar.

Die Ausstellung zeigt auf zehn Roll-Ups, wie naturnahe Gärten und Grünflächen gezielt gestaltet werden

können.

Als wirksame Lebensräume für Tiere und Pflanzen und als Beitrag zu besserem Mikroklima und

höherer Lebensqualität im Siedlungsraum. Grundlage der Ausstellung sind praxisnahe Beispiele vom

Privatgarten über Balkone und Dächer, bis hin zu öffentlichen Grünflächen.

Worum geht es in der Ausstellung?

„Naturgärten“ sind keine „verwilderten“ Flächen, sondern bewusst geplante Lebensräume. Mit

heimischen Wildpflanzen, blütenreichen Wiesen und Säumen, Hecken und Bäumen sowie

Strukturelementen wie Totholz, Wasserstellen oder Trockenmauern. Diese Vielfalt stabilisiert lokale

Nahrungsnetze und schafft Rückzugsräume direkt vor der Haustür. Auch naturnah gestaltete

Balkone, Fassaden und Dächer können als Trittsteine im Siedlungsraum wirken.

Veranstaltungen im Rahmen der Wanderausstellung

Passend zu der Wanderausstellung finden im und um das Naturpark-Zentrum weitere

Veranstaltungen statt, die sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigen:

Torffreitag – Nachhaltige Erde für Ihren Garten

Freitag, 17. April 2026 | 15:00 – 17:00 Uhr

Thonon-Platz, 69412 Eberbach

Veranstalter: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V., die Stadt Eberbach, der NABU Eberbach-

Schönbrunn sowie die Tauschbörse Eberbach

Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Torffrei gärtnern“ bietet der NABU Eberbach-Schönbrunn

gemeinsam mit der Stadt Eberbach torffreie Pflanzerde zum Verkauf an. Die Erde wird von der

Abfallwirtschaft Neckar-Odenwald-Kreis (AWN) in Buchen bezogen.

Pflanzentauschbörse – Vielfalt entdecken und teilen

Samstag, 18. April 2026 | 9:00 – 13:00 Uhr

Vor dem Naturpark-Zentrum, auf dem Thonon-Platz und im Ephratha-Hof, in 69412 Eberbach

(Annahme von Pflanzen während des „Torffreitags“ am 17.04. von 15-17 Uhr und am Samstag,

den 18. April 2026 ab 8:30 Uhr)

Veranstalter: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V., die Stadt Eberbach, der NABU Eberbach-

Schönbrunn sowie die Tauschbörse Eberbach

Bringen Sie Ihre Pflanzen mit und entdecken Sie neue grüne Schätze! Ob vorgezogene Setzlinge,

Kräuter, Stauden, Sträucher, Bäumchen, Samen oder Jungbäume – hier darf getauscht,

verschenkt, gefachsimpelt und inspiriert werden.

Kinderaktionstag – Thema Frühling

Donnerstag, 02.04.2026 | 10:00 – 14:00 Uhr

Naturpark-Zentrum Eberbach, Kellereistraße 36, 69412 Eberbach

Der Kinder-Aktionstag im Naturpark-Zentrum lädt neugierige Kinder (6-10 Jahre) dazu ein, Natur auf

spielerische und kreative Weise zu erleben. An verschiedenen Mitmach-Stationen im Naturpark-

Zentrum gestalten Naturparkführer*innen ein abwechslungsreiches Programm, das sich an der

aktuellen Jahreszeit orientiert. Die Kinder können basteln, experimentieren, rätseln und spannende

Geschichten aus dem Naturpark hören. Eine vorherige Anmeldung beim Naturpark Neckartal-

Odenwald ist erforderlich.

Neue Öffnungszeiten des Naturpark-Zentrums Eberbach

 Mo: geschlossen

 Di: 10.00-16.00 Uhr

 Mi: 10.00-14.00 Uhr

 Do: 10.00-16.00 Uhr

 Fr: 10.00-16.00 Uhr

 Sa: geschlossen

 So. / Feiertag: 14.00-17.00 Uhr

BU:

Bild eines naturnahen Gartens, Copyright: Naturpark Neckartal-Odenwald

