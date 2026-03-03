Eberbach – Wanderausstellung Naturgarten im Naturpark-Zentrum

Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Naturpark-Zentrum Eberbach startet am 16.03.2026 die Wanderausstellung „Naturgarten“ und
ist dort bis zum 24.04.2026 zu den Öffnungszeiten des Naturpark-Zentrums besuchbar.
Die Ausstellung zeigt auf zehn Roll-Ups, wie naturnahe Gärten und Grünflächen gezielt gestaltet werden
können.
Als wirksame Lebensräume für Tiere und Pflanzen und als Beitrag zu besserem Mikroklima und
höherer Lebensqualität im Siedlungsraum. Grundlage der Ausstellung sind praxisnahe Beispiele vom
Privatgarten über Balkone und Dächer, bis hin zu öffentlichen Grünflächen.
Worum geht es in der Ausstellung?
„Naturgärten“ sind keine „verwilderten“ Flächen, sondern bewusst geplante Lebensräume. Mit
heimischen Wildpflanzen, blütenreichen Wiesen und Säumen, Hecken und Bäumen sowie
Strukturelementen wie Totholz, Wasserstellen oder Trockenmauern. Diese Vielfalt stabilisiert lokale
Nahrungsnetze und schafft Rückzugsräume direkt vor der Haustür. Auch naturnah gestaltete
Balkone, Fassaden und Dächer können als Trittsteine im Siedlungsraum wirken.
Veranstaltungen im Rahmen der Wanderausstellung
Passend zu der Wanderausstellung finden im und um das Naturpark-Zentrum weitere
Veranstaltungen statt, die sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigen:
Torffreitag – Nachhaltige Erde für Ihren Garten
Freitag, 17. April 2026 | 15:00 – 17:00 Uhr
Thonon-Platz, 69412 Eberbach
Veranstalter: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V., die Stadt Eberbach, der NABU Eberbach-
Schönbrunn sowie die Tauschbörse Eberbach
Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Torffrei gärtnern“ bietet der NABU Eberbach-Schönbrunn
gemeinsam mit der Stadt Eberbach torffreie Pflanzerde zum Verkauf an. Die Erde wird von der
Abfallwirtschaft Neckar-Odenwald-Kreis (AWN) in Buchen bezogen.
Eberbach, 03.03.2026
Pflanzentauschbörse – Vielfalt entdecken und teilen
Samstag, 18. April 2026 | 9:00 – 13:00 Uhr
Vor dem Naturpark-Zentrum, auf dem Thonon-Platz und im Ephratha-Hof, in 69412 Eberbach
(Annahme von Pflanzen während des „Torffreitags“ am 17.04. von 15-17 Uhr und am Samstag,
den 18. April 2026 ab 8:30 Uhr)
Veranstalter: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V., die Stadt Eberbach, der NABU Eberbach-
Schönbrunn sowie die Tauschbörse Eberbach
Bringen Sie Ihre Pflanzen mit und entdecken Sie neue grüne Schätze! Ob vorgezogene Setzlinge,
Kräuter, Stauden, Sträucher, Bäumchen, Samen oder Jungbäume – hier darf getauscht,
verschenkt, gefachsimpelt und inspiriert werden.
Kinderaktionstag – Thema Frühling
Donnerstag, 02.04.2026 | 10:00 – 14:00 Uhr
Naturpark-Zentrum Eberbach, Kellereistraße 36, 69412 Eberbach
Der Kinder-Aktionstag im Naturpark-Zentrum lädt neugierige Kinder (6-10 Jahre) dazu ein, Natur auf
spielerische und kreative Weise zu erleben. An verschiedenen Mitmach-Stationen im Naturpark-
Zentrum gestalten Naturparkführer*innen ein abwechslungsreiches Programm, das sich an der
aktuellen Jahreszeit orientiert. Die Kinder können basteln, experimentieren, rätseln und spannende
Geschichten aus dem Naturpark hören. Eine vorherige Anmeldung beim Naturpark Neckartal-
Odenwald ist erforderlich.
Neue Öffnungszeiten des Naturpark-Zentrums Eberbach
Mo: geschlossen
Di: 10.00-16.00 Uhr
Mi: 10.00-14.00 Uhr
Do: 10.00-16.00 Uhr
Fr: 10.00-16.00 Uhr
Sa: geschlossen
So. / Feiertag: 14.00-17.00 Uhr
Bild eines naturnahen Gartens, Copyright: Naturpark Neckartal-Odenwald
