Bensheim – PULSE – The Best of Pink Floyd im Parktheater

PULSEBensheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Pink Floyd sind mehr als nur eine Band – sie sind ein Mythos, ein Meilenstein der Rockgeschichte, ein emotionales Gesamterlebnis aus Klang, Licht und Vision. Wer sie jemals live erleben durfte, spricht noch Jahrzehnte später von einer musikalischen Grenzerfahrung, die unter die Haut geht.

Dieses außergewöhnliche Erbe weiterzutragen – mit Respekt, Leidenschaft und höchstem musikalischen Anspruch – ist die Mission der neuen deutschen Formation PULSE.

Die Band ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt: Ausnahmegitarrist und Sänger Oliver Hartmann, Bassist Martin Hofmann sowie Keyboarder Markus Nanz bildeten über Jahre hinweg das musikalische Herz der erfolgreichsten deutschen Pink-Floyd-Tribute-Produktion Echoes. Hunderte Konzerte in ganz Europa, tausende begeisterte Besucher und außergewöhnliche Produktionen machten die Musiker zu absoluten Spezialisten für den ikonischen Sound zwischen Psychedelic, Progressive und epischer Rock-Opulenz.

Unvergessen bleiben Projekte wie die gefeierte Akustik-Tour „Barefoot To The Moon“ sowie „Live From The Dark Side“ mit internationalen Gästen wie Michael Sadler (Saga), Midge Ure (Ultravox), Geoff Tate (ex-Queensrÿche) sowie Claude Leonetti (Lazuli). Diese Produktionen sorgten weit über Deutschlands Grenzen hinaus für Aufsehen.

Mit dem französischen Schlagzeuger Sébastien Angrand (u. a. ex-Eisbrecher) erhält das Line-Up nun kraftvolle, internationale Verstärkung. Saxophonist Michael Unger und Sängerin Ilka Müller bleiben ebenso Teil der Formation wie das über Jahre perfekt eingespielte Technikteam – ein Garant für Sound, Atmosphäre und spektakuläre Licht-Inszenierungen auf höchstem Niveau.

Auch wenn die Veränderungen subtil erscheinen: PULSE markiert einen klaren Neubeginn. Die Band knüpft dort an, wo Echoes Ende 2023 aufgehört hat – und setzt mit „The Best of Pink Floyd“ ein kraftvolles Statement.

Authentisch. Klanggewaltig. Emotional.

Ein Abend mit PULSE ist keine Show – es ist eine Zeitreise durch das Vermächtnis einer der größten Bands aller Zeiten.

