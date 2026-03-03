Bad Dürkheim – Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

BAD DÜRKHEIM / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 03.03.2026 gegen 07:45 Uhr kam es im Bereich der Einmündung Leopoldstraße, Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Ford die Leopoldstraße aus Richtung Weinstraße Süd kommend in Fahrtrichtung Philipp-Fauth-Straße. Aufgrund des Verkehrszeichens 206 (Halt,Vorfahrt gewähren) musste er an der Einmündung anhalten. Beim anschließenden Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er die vorfahrtsberechtigte 44-jährige Fahrerin eines Volvos, welche die Philipp-Fauth-Straße aus Richtung Mannheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Weinstraße Süd befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Die Lichtzeichenanlage an der Einmündung war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb. Der Verkehr wurde daher durch die vorhandene Beschilderung geregelt.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und vorsorglich durch den hinzugerufenen Rettungsdienst untersucht. Der 33-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 12000 Euro geschätzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme versuchte ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen Kleintransporter die Unfallstelle zu durchfahren. Nach polizeilicher Ansprache zeigte sich dieser uneinsichtig.

Während der Unfallaufnahme erfolgten entsprechende Verkehrsregelungen.

