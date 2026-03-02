Weinheim – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 38/Westtangende – NACHTRAG

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet kam es am Montagmorgen gegen 08:10 Uhr auf der B 38/Westtangende zwischen der Kreuzung Viernheimer Straße und der Abzweigung nach Weinheim-Sulzbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren an dem Unfall insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt. Zum Unfallzeitpunkt fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Skoda gemeinsam mit seinem 20-jährigen Beifahrer auf der rechten von zwei Fahrspuren in Richtung Weinheim. Der Fahrer wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln, übersah hierbei nach aktuellen Erkenntnissen jedoch einen Lkw, der sich bereits auf dem linken Fahrstreifen befand und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenprall geriet der Skoda in den Gegenverkehr, stieß dort zunächst mit einem entgegenkommenden Lkw und in der Folge ebenfalls mit einem im Gegenverkehr befindlichen Pkw zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Fahrzeugteile abgerissen und auf einen weiteren Lkw geschleudert. Dieser wurde dabei beschädigt.

Insgesamt verletzten sich bei dem Unfall fünf Personen. Der 19-jährige Fahrer sowie sein der Beifahrer wurden schwer verletzt, wobei der Beifahrer aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden musste. Die weiteren Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Zu den genauen Verletzungen und deren Schwere können derzeit noch keine weiteren Informationen gegeben werden. Der Unfallhergang, sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die vom Verkehrsdienst Mannheim durchgeführt werden. Zur Unfallaufnahme vor Ort war ein Unfallsachverständiger hinzugezogen worden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die B 38 für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung dauert derzeit noch an. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden weiter gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 13:59