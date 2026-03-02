  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Fest der freien presse weinheim
02.03.2026, 13:59 Uhr

Weinheim – Kneipe, Kanzel, Parlament – Tage der Demokratiegeschichte rund um den 18. März im Museum der Stadt Weinheim – Ausstellung ab 10. März

Fest der freien presse weinheimWeinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Kneipe, Kanzel, Parlament – Tage der Demokratiegeschichte rund um den 18. März im Museum der Stadt Weinheim – Ausstellung ab 10. März.

Demokratie war in Deutschland nie eine Selbstverständlichkeit. Erst seit 1949 leben wir in einer stabilen Demokratie, die heute wieder massiv unter Druck gerät. Anlass genug, daran zu erinnern, wie mutige Männer und Frauen in den vergangenen gut 200 Jahren für bürgerliche Freiheiten und politische Mitbestimmung gekämpft haben. Unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier findet am 18. März erstmals der Tag der Demokratiegeschichte statt. In Weinheim wird dieses Ereignis mit einer Veranstaltungsreihe und einer Ausstellung im Museum gewürdigt. Federführend ist dabei der Förderkreis des Museums.

Am 18. März 1793 erklärte der rheinisch-deutsche Nationalkonvent die Volkssouveränität und gründete die Mainzer Republik. 55 Jahre später, am 18. März 1848, führten die Barrikadenkämpfe in Berlin zur Märzrevolution. Der 18. März 1990 markiert die erste und einzige freie Wahl zur Volkskammer der DDR im Zuge der Friedlichen Revolution.
Auch Weinheim ist ein Ort, in dem Freiheitskämpfer aus verschiedenen Lagern am Projekt Demokratie mitgearbeitet haben. Deshalb ist auch der Förderkreis des Museums Weinheim dem Aufruf, sich zu beteiligen, gefolgt.

Unter dem Titel „Kneipe, Kanzel, Parlament. Weinheimer Orte der Demokratiegeschichte“ wird vom 10. bis 25. März im Museum am Amtshausplatz eine Ausstellung zu Personen, Orten und Ereignissen aus den letzten 200 Jahren zu sehen sein, die die Entwicklung zur Demokratie in unserer Stadt prägten. Begleitet wird die Ausstellung von einigen abendlichen Kurzvorträgen, einer Stadtführung und einem bunten Nachmittagsprogramm. Eröffnet wird die Ausstellung am 10. März von Oberbürgermeister Manuel Just.

„Pressefreiheit damals und heute“ ist der Titel eines Vortrags am 13. März um 19 Uhr. Zeitungen waren für die Entwicklung der Demokratie und sind heute für ihren Erhalt unverzichtbar. Der Weinheimer Journalist Thomas Veigel wird die Geschichte der Zeitungen und der Pressefreiheit mit einem Schwerpunkt auf Baden und Weinheim beleuchten. Pressegesetze, Zensur und die aktuelle Situation der Pressefreiheit in Deutschland und der Welt sind weitere Themen.

„Wege zur Demokratie – in Weinheim und der Welt“ heißt der Vortrag von Heiner Bernhard am 18. März um 19 Uhr. Nach einem Blick auf die heutige Situation in Deutschland schildert Weinheims ehemaliger Oberbürgermeister die wenig erfreuliche Demokratiegeschichte von den verheißungsvollen Anfängen im alten Athen bis zum Ende des Absolutismus. Ausgehend von der Aufklärung als Fundament der Moderne spricht er die Demokratisierung in Nordamerika und Frankreich an mit deren Auswirkungen auf die Entwicklung in Deutschland – insbesondere im 19. Jahrhundert. Weinheimer demokratische Sonderwege in der Zeit vor der Geltung der Gemeindeordnung runden den Vortrag ab.

„Frauen in der Demokratie“ ist das Thema des Vortrags der Weinheimer Gemeinderätin und Grünen-Politikerin Elisabeth Kramer am 20. März um 19 Uhr. Das Frauenwahlrecht kam überall sehr verzögert: Erst nachdem alle männlichen Bürger wählen durften, also nach Beendigung der Sklaverei, durften auch in den USA Frauen wählen, das war erst 1920, in Deutschland durften Frauen immerhin ab 1919 wählen. Aber Demokratie besteht nicht nur aus Wahlen: Abstimmungen zu Sachthemen gehören ebenso dazu wie Gleichberechtigung in Familie, Beruf und Öffentlichkeit. Elisabeth Kramer wird dazu auch ihre eigene Geschichte in der Kommunalpolitik beleuchten.

Führung: Am 21. März findet um 15 Uhr vom Museum aus ein von Alexander Boguslawski geführter Altstadtrundgang statt, bei dem an Orte und Personen in Weinheim erinnert wird, die mit unserer Demokratiegeschichte zu tun hatten.

„Bürgerschaftliches Engagement“ stellt Monika Springer am 24. März um 19 Uhr vor. Die Demokratie besteht nicht nur aus ihren Institutionen, sondern sie lebt auch von der Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger. Die Menschen haben in der Geschichte die Demokratie erkämpft, und sie weiterhin aufgerufen, für ihren Erhalt einzutreten. Wichtig ist, sich an Wahlen zu beteiligen, aber auch Bürgerinitiativen sind eine Form der Beteiligung. Monika Springer wird unter anderem von dem Bündnis „Weinheim bleibt bunt“ berichten, das sich seit über zehn Jahren für die Demokratie in unserer Stadt einsetzt.

Beim „Bunten Nachmittag“ mit Kaffee und Kuchen am Sonntag, 22. März kommt auch die Kultur zu Wort. Torsten Fetzner, früherer Bürgermeister von Weinheim, singt politische Lieder, der Kabarettist Manfred Maser wird eine Revolutionsgeschichte erzählen, der Jugendgemeinderat wird sich vorstellen, in einem Film von 1973 erzählen fünf Weinheimer aus ihrem Leben, das bei einigen im 19. Jahrhundert begann. Alexander Boguslawski stellt in einer Lesung den „ehrbaren Weinheimer Revoluzzer“ Friedrich Härter vor.#

Ausstellung „200 Jahre Demokratiegeschichte in Weinheim“
10. März bis 25. März, Eröffnung 10. März um 19 Uhr mit Oberbürgermeister Manuel Just

Vorträge
13.3. 19 Uhr Thomas Veigel „Pressefreiheit damals und heute“
18.3. 19 Uhr Heiner Bernhard „Wege zur Demokratie – in Weinheim und der Welt“
20.3. 19 Uhr Elisabeth Kramer „Frauen in der Demokratie“
24.3. 19 Uhr Monika Springer „Bürgerschaftliches Engagement“
Führung
21.3. 15 Uhr Alexander Boguslawski, „Demokratie in Weinheim – Orte und Personen“
Unterhaltung
22.3. 14 Uhr „Wir feiern die Demokratie“ Ein bunter Nachmittag mit Torsten Fetzner, Manfred Maser, Jugendgemeinderat, Film, Lesung, Kaffee & Kuchen

Öffnungszeiten der Ausstellung im Museum:
Dienstag bis Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr, an Vortragsabenden bis 20 Uhr

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 13:59

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

    INSERAT

    Kathrin Hammer SPD

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com