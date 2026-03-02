Schweighofen – Sachbeschädigung an Pkw – Zeugen gesucht

Schweighofen/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum vom Samstag, 28. Februar, 12 Uhr bis Sonntag, 1. März, 08:50 Uhr wurde an einem in der Hauptstraße in Schweighofen geparkten Pkw die Heckscheibe beschädigt. Diese wurde durch derzeit noch unbekannte Täter vermutlich mit Steinen eingeworfen. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tatbegehung geben können.
Quelle
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 11:51