Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März startet die Stadtbücherei Schifferstadt am 9.03.2026 eine besondere Mitmach-Aktion, die ganz im Zeichen starker Frauenfiguren steht. Unter dem Motto „Starke Frauen“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein literarisches Abenteuer der besonderen Art: ein Buch-Blind-Date. Die Aktion läuft bis zum 13.03.2026 und lädt in diesem Zeitraum dazu ein, Literatur einmal ganz neu zu entdecken. Beim Buch-Blind-Date bleiben Titel und Cover zunächst verborgen, stattdessen entscheiden Neugier und Bauchgefühl. Für die Aktion wurden ausgewählte Werke sorgfältig in Packpapier eingeschlagen, sodass weder Gestaltung noch Name erkennbar sind. Eines haben jedoch alle Bücher gemeinsam: Im Mittelpunkt steht stets eine starke Frau – unabhängig vom Genre. Ob bewegender Roman, spannender Thriller oder inspirierende Lebensgeschichte, jede Geschichte erzählt von beeindruckenden weiblichen Figuren. Kurze Hinweise auf dem Packpapier machen Lust aufs Entdecken und geben eine erste Orientierung, ohne zu viel zu verraten. Beschreibungen wie „herzerwärmend & humorvoll“, „düsterer Thriller mit Wendung“ oder „spielt in Italien – perfekt für den Urlaub“ wecken die Neugier und lassen Raum für Spekulationen. Die Leserinnen und Leser wählen ihr Buch ausschließlich anhand dieser knappen Eindrücke aus und lassen sich bewusst überraschen.

Auch organisatorisch ist die Teilnahme unkompliziert: Der Barcode befindet sich außen auf dem Packpapier, sodass die Ausleihe problemlos erfolgen kann, ohne das Geheimnis vorzeitig zu lüften. Erst zu Hause wird das Buch ausgepackt – und genau dieser Moment der Enthüllung gehört zum besonderen Reiz der Aktion. Vielleicht wartet ein neues Lieblingsbuch, vielleicht eine Geschichte außerhalb der gewohnten Lesegewohnheiten – in jedem Fall aber eine starke Frau, die inspiriert, bewegt oder überrascht.

Mit dieser Aktion setzt die Stadtbücherei Schifferstadt ein kreatives Zeichen zum Frauentag und lädt dazu ein, literarische Horizonte zu erweitern und neue Perspektiven zu entdecken.

