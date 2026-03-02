  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

02.03.2026, 18:50 Uhr

Schifferstadt – Jugendsammelwoche vom 23. April bis 2. Mai

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Landesjugendring Rheinland-Pfalz informiert, dass es zwischen dem 23. April und 2. Mai wieder eine Jugendsammelwoche gibt. Hintergrund ist, dass es für Jugendgruppen nach wie vor schwierig ist, für eigene Aktivitäten und Projekte ausreichend Gelder zusammen zu bekommen. An der Sammlung dürfen sich alle Jugendgruppen in Rheinland-Pfalz beteiligen, unabhängig von einer Mitgliedschaft im Landesjugendring. Anmeldeschluss ist der 23. März.

Die eine Hälfte des gesammelten Geldes bleibt bei der sammelnden Jugendgruppe, die damit z.B. Gruppenräume neu gestalten, Materialien und Spiele anschaffen oder für den nächsten Ausflug sparen kann. Die andere Hälfte unterstützt Projekte der Mitgliedsverbände und des Landesjugendrings.

Schirmherr der Sammlung ist Ministerpräsident Alexander Schweitzer.

Interessierte Gruppen können sich ab sofort unter www.jugendsammelwoche.de anmelden und erhalten zwei Wochen vor Sammlungsbeginn die Sammelunterlagen. Auf der genannten Homepage gibt es außerdem Werbematerialen zum Download sowie ein FAQ für alle noch offenen Fragen.

Quelle: Stadt Schifferstadt

