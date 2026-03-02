

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit Mai 1996 erhalten alle Brautpaare zur standesamtlichen Trauung in Schifferstadt einen Baumscheck von ihrem Standesbeamten oder ihrer Standesbeamtin, um ihr Bäumchen für´s Leben zu pflanzen. Dieser schönen Geste liegt ein Beschluss des Forst-, Agrar- und Umweltausschusses zugrunde.

Am Samstag, 14. März lädt die Stadtverwaltung alle Brautpaare aus den letzten Jahren ein, zur Baumpflanzaktion in den Schifferstadter Wald zu kommen. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Forstbetriebshof, Portheide 72. Bürgermeisterin Ilona Volk, der Beigeordnete Stefano Tedesco sowie die Schifferstadter Standesbeamtinnen Sabine Wegner, Bianca Genz und Laura Sprengard werden die Brautpaare bei einem kleinen Sektumtrunk begrüßen. Anschließend haben die Paare die Gelegenheit mit Förster Georg Spang ihren „persönlichen“ Baum zu pflanzen. Mitzubringen sind festes Schuhwerk und ein Spaten. Gerne dürfen die Brautpaare auch ein Band o.Ä. mitbringen, um ihr Bäumchen zu kennzeichnen. Den Baumscheck mitzubringen und sich anzumelden ist nicht notwendig. Im vergangenen Jahr 2025 haben sich 111 Paare in Schifferstadt das „Ja-Wort“ gegeben. Es sind aber auch alle anderen Brautpaare der letzten Jahre, die ihren Baumscheck bisher noch nicht eingelöst haben, herzlich eingeladen an der Baumpflanzaktion teilzunehmen.

