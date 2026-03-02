  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Olgavolkovitskaia bride and groom 7202465
02.03.2026, 17:57 Uhr

Schifferstadt – Ein Baum für die Liebe! Schifferstadter Brautpaare zur Baumpflanzaktion eingeladen

Olgavolkovitskaia bride and groom 7202465
Bildrechte: Olga Kowitskaia auf Pixabay

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit Mai 1996 erhalten alle Brautpaare zur standesamtlichen Trauung in Schifferstadt einen Baumscheck von ihrem Standesbeamten oder ihrer Standesbeamtin, um ihr Bäumchen für´s Leben zu pflanzen. Dieser schönen Geste liegt ein Beschluss des Forst-, Agrar- und Umweltausschusses zugrunde.
Am Samstag, 14. März lädt die Stadtverwaltung alle Brautpaare aus den letzten Jahren ein, zur Baumpflanzaktion in den Schifferstadter Wald zu kommen. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Forstbetriebshof, Portheide 72. Bürgermeisterin Ilona Volk, der Beigeordnete Stefano Tedesco sowie die Schifferstadter Standesbeamtinnen Sabine Wegner, Bianca Genz und Laura Sprengard werden die Brautpaare bei einem kleinen Sektumtrunk begrüßen.  Anschließend haben die Paare die Gelegenheit mit Förster Georg Spang ihren „persönlichen“ Baum zu pflanzen. Mitzubringen sind festes Schuhwerk und ein Spaten. Gerne dürfen die Brautpaare auch ein Band o.Ä. mitbringen, um ihr Bäumchen zu kennzeichnen. Den Baumscheck mitzubringen und sich anzumelden ist nicht notwendig. Im vergangenen Jahr 2025 haben sich 111 Paare in Schifferstadt das „Ja-Wort“ gegeben. Es sind aber auch alle anderen Brautpaare der letzten Jahre, die ihren Baumscheck bisher noch nicht eingelöst haben, herzlich eingeladen an der Baumpflanzaktion teilzunehmen.

Quelle: Stadt Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 17:58

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    4 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 3 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    + 1 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    5 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,