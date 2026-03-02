  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Schifferstadt – Diagnose Demenz: vhs-Kursangebot „Hilfe beim Helfen“

Mrn news platzhalter logo 5Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Alzheimerkrankheit ist die häufigste Ursache von Demenz. Sie stellt Betroffene und ihre Angehörigen vor große Aufgaben in der Lebens- und Krankheitsgestaltung. In einem gebührenfreien Seminar erhalten pflegende Angehörige und ehrenamtliche Begleitpersonen ab Dienstag, 10. März, in Schifferstadt Hilfen und Unterstützung für den häuslichen Alltag. Der Kurs, der für Menschen in dieser Situation Informationen, Hilfen und Austausch bietet, findet an sieben Terminen jeweils dienstags von 17 bis 19 Uhr im Bildungszentrum Schifferstadt statt. Neben allgemeinen Informationen zur Krankheit, der richtigen Pflege und die rechtliche Einordnung werden in dem Angebot der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis in Zusammenarbeit mit der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. und der BARMER Pflegekasse auch die regionalen Hilfsangebote in den Vordergrund gestellt. Der Besuch des Kurses ist gebührenfrei, die Kosten werden von der BARMER Pflegekasse getragen. Teilnehmen können Versicherte aller Kassen. Mit der Anmeldung werden die Kontaktdaten an die Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. bzw. die Kooperationspartner weitergegeben.
Hinweis: Der Kurs richtet sich nicht an Personen, die sich auf dem Arbeitsmarkt qualifizieren möchten und auch nicht an Ehrenamtliche, die im niederschwelligen Betreuungsbereich bzw. Hospiz eingesetztwerden.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich (Kursnummer K103110S01) oder bei der örtlichen vhs Schifferstadt, E-Mail kvhs-schifferstadt@vhs-rpk.de, Tel. 06235 44 593 (vormittags)

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

