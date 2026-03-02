Schifferdstadt – Bürgerinformationsveranstaltung zur Kommunalen Wärmeplanung am 24.03.2026

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 24. März um 18:30 Uhr laden Stadtverwaltung und Stadtwerke zu einer ersten Bürgerinformationsveranstaltung rund um das Thema Wärmeplanung ins Pfarrheim Herz-Jesu, Salierstraße 98 a, ein.

Die Begrüßung übernehmen Bürgermeisterin Ilona Volk und Stadtwerke-Leiter Hans-Jürgen Roßbach. Es folgt eine Einführung in die Kommunale Wärmeplanung durch Marcel Philipp vom Team Wärme-Kälte-Klima der Stadtwerke. Technische Grundlagen liefert anschließend der Vortrag von Professor Thomas Giel.

Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

Kommunale Wärmeplanung in Schifferstadt

Bezahlbare, nachhaltige und unabhängige Wärmeversorgung – das wünschen sich nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Stadtverwaltung. Deshalb fließt zurzeit viel Zeit und Mühe in die sogenannte Kommunale Wärmeplanung. Sie ist ein wichtiges Werkzeug für Städte und Gemeinden und hilft dabei, die Wärmeversorgung vor Ort klimafreundlich zu gestalten.

Interaktive Karte

Eine interaktive Karte der Stadt bildet die bestehenden Wärmenetze ab und bietet den Bürgerinnen und Bürgern u.a. die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen. Wer Interesse an einem Anschluss hat, setzt einfach einen Marker auf der interaktiven Karte unter waerme.schifferstadt.de oder informiert sich unter schifferstadt.de/waerme.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 12:45