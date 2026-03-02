  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

02.03.2026, 11:58 Uhr

Rhein-Pfalz-Kreis – Brandschutzhelfer für Betriebe: Kurs der Kreisvolkshochschule am 20. März

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Jeder Betrieb benötigt Brandschutzhelfer mit entsprechenden Kenntnissen. Die hierfür nötige Ausbildung bietet die Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis bei einem Kurs am Freitag, 20. März, von 14 bis 17 Uhr im Bildungszentrum Schifferstadt an.

Im Kurs werden die Kenntnisse aller relevanten Aspekte des vorbeugenden, abwehrenden und organisatorischen Brandschutzes nach den Vorgaben der DGUV 205-023 vermittelt. Neben einem Überblick über die aktuellen Rechtsvorschriften lernen die Teilnehmenden Grundlagen des betrieblichen Brandschutzes kennen – vom baulichen Brandschutz über die zu ergreifenden Maßnahmen im Brandfall bis hin zum Umgang mit Feuerlöschern. Auch die zu erwartenden Gefahren bei einem Brand sowie die Räumung eines Gebäudes werden thematisiert.

Für den praktischen Teil wird an einem Feuerlöschsimulationsgerät ein Feuerlöscher zum Einsatz gebracht. Alle werden in die Handhabung der Geräte eingewiesen und können diese ausprobieren.
Zum Abschluss werden für den erforderlichen Leistungsnachweis gemeinschaftlich einige Fragen beantwortet.

Die Gebühr beträgt 72 Euro. Sie beinhaltet die Kosten für die Gerätenutzung und Verbrauchsstoffe pro Teilnehmer. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich (Kursnummer K500005S01)
oder bei der örtlichen vhs Schifferstadt, E-Mail kvhs-schifferstadt@vhs-rpk.de, Tel. 06235 44 593 (vormittags).

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 11:58

