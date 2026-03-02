  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Jury Foto 2026 c Popakademie Baden Württemberg
02.03.2026, 11:55 Uhr

Mannheim – Popakademie: Neue Bandpool Generation steht fest

28. Generation BandpoolMannnheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Bandpool, das Spitzenförderprogramm der Popakademie Baden-Württemberg, präsentiert die 28. Generation. Aus über 250 Bewerbungen wurden sieben talentierte Künstler:innen aus dem deutschsprachigen Raum mit unterschiedlichen Genres und Stilen ausgewählt.

laela, Ein Rosenkavalier, LISÆ, Absteige, LISABETH, Tusker und KARGO werden in dem 18-momatigen Förderungszeitraum in erfolgskritischen Bereichen beraten und professionalisiert:
von DIY-Release-Management, Musikrecht, strategischem Marketing und Live-Performance bis hin zum Umgang mit Hate Speech. Neben intensiver und individuell maßgeschneiderter Beratung und
Coachings erhalten die Acts gezielte Sichtbarkeit und den direkten Zugang zu einem Branchen-Netzwerk.

Daniel Schmidt, Leitung Musikverwertung (BANDPOOL/Musikagentur Klinkt/RegioNET): „Die Bandpool Generation 28 steht fest! Ein riesiges Dankeschön an die tollen Menschen aus unserer fantastischen Jury, die gefühlt den Großteil der deutschen Musikindustrie abdeckt und uns beim Showcase Anfang Februar unterstützt hat. Jetzt freuen wir uns darauf, den Acts der neuen
Generation mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.“

„Der Bandpool ist seit 1998 das erfolgreiche Spitzenförderprogramm der Popakademie. Es sind zahlreiche erfolgreiche Bands wie Marlo Grosshardt, ClockClock, Revolverheld, Max Giesinger, Lotte, Provinz oder Betterov daraus hervorgegangen. Wir freuen uns sehr auf die neue Generation“, so Michael Herberger, Business Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg.

Die Jury 2026 bestand aus Björn Müller (Universal Music / Electrola), Daniel Schmidt (KLINKT, BANDPOOL, Regionet), Erick Luft (Projektgruppe BANDPOOL), Helena Stössel (SWR3), Isabelle Schaa
(Budde Music Publishing), Johanna Herzer Santana (wasted talent), Johannes Günther (Projektgruppe BANDPOOL), Jonathan König (Musikagentur KLINKT, BANDPOOL), Jochen Naaf (Independent), Jules Kalmbacher (Good Kid Records), Jules Müller (Sony Music / Epic Records), Julius Weickert (Projektgruppe BANDPOOL), Kevin Niedernhöfer (BTA Live), Lisa Ruetz (HABITAT Musikmanagement), Lukas Menke (Øjeblik Entertainment / Angst Booking), Luis Golueke (Sony Music / Columbia), Marcel Valin (BMG Rights Management), Martin Müller (Karlstorbahnhof Heidelberg), Nils Max (A.S.S. Concerts), Niklas Otten (Independent), Niklas Tholen (Embassy of Music), Solveigh Tombrägel (FSJ Musikagentur KLINKT, BANDPOOL), Sonja Urmann (Concord Music Publishing) und Sophie Mathes (Universal Music / Virgin Music).

Der Bandpool bietet ausgewählten Künstler:innen ein umfangreiches Programm an Workshops, Coachings und Mentoring, mehr zum Bandpool: https://bandpool.de/

Über die Popakademie Baden-Württemberg: Die Popakademie ist eine staatliche Hochschuleinrichtung und Kompetenzzentrum für die Musik- und Kreativwirtschaft und ihre popkulturellen Szenen. Mit der Fokussierung ihres Studienangebots auf den Bereich der Populären Musik und Kreativwirtschaft offeriert sie eine akademische Ausbildung, die in Deutschlands öffentlicher Hochschullandschaft einzigartig ist. www.popakademie.de

Jury Foto 2026 c Popakademie Baden Württemberg

Bild 1: Der neue Bandpool

Bild 2: Jury

Quelle: Popakademie Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 11:55

