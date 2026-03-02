Mannheim – Mit Power gegen die Polykrisen der Welt – Erfolgreiches Zentrum INDIS der Dualen Hochschule feiert 5. Jubiläum

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Brücken bauen: In einer Welt, die von Klimawandel, sozialen Ungleichheiten und globalen Unsicherheiten geprägt ist, reicht Fachwissen allein nicht mehr aus. Gefragt sind Menschen, die handeln und ihre fachlichen wie auch ihre sozialen Kompetenzen verantwortungsvoll einsetzen. Doch auch das Arbeiten in interdisziplinären Teams will gelernt sein. Genau hier setzt das Zentrum für Interdisziplinäre Lehre und Forschung (INDIS) der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) an: Es ermöglicht Studierenden aller DHBW-Studienorte in interdisziplinären Projekten selbstwirksam zu sein und gemeinsam aktiv Lösungen zu erarbeiten. Seit fünf Jahren mit Erfolg und mit Impact für kooperierende Firmen.

„Wenn wir Brücken zwischen Technik, Wirtschaft, Gesundheit und Sozialwesen bauen, schaffen wir nicht nur Innovationen, sondern charakterstarke Führungskräfte“, lautet das Credo zum Jubiläum. Das INDIS hat sich in den letzten fünf Jahren als wertvolles Zusatzangebot neben dem dualen Studium erwiesen. Hier schauen Studierende nicht nur über den Tellerrand, sondern überführen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen von der Theorie in die Praxis. Rund 150 Studierende aus acht DHBW-Standorten haben bereits in über 30 Projekten bewiesen, dass interdisziplinäre Teams oftmals die besten Antworten auf komplexe Fragen finden. Mit dabei waren Lösungsideen zu Nachhaltigkeitsherausforderungen in den Bereichen Begrünung und Biodiversität, Mobilitätsangebote, soziale Raumentwicklung und Leerstand sowie Gesundheit, Bildung und technische Innovationen.

Der Hebel der Dualität: Praxis, die verändert

Robert Lahdo, INDIS-Coach und Koordinator am DHBW-Standort Mannheim, macht die Dringlichkeit deutlich: „In einer Welt der zunehmenden Komplexität und der Polykrisen ist Abwarten keine Option. Im INDIS nutzen wir die standortübergreifende Stärke der DHBW und bilden aus Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen leistungsstarke, interdisziplinäre Teams. Damit wird aus Vielfalt gemeinsame Wirkung. Sie sind Multiplikatoren der Veränderung, die Resilienz, soziales Bewusstsein und Nachhaltigkeitsorientierung sofort in Unternehmen und soziale Einrichtungen tragen.“ Auch der Rektor der DHBW Mannheim, Prof. Dr. Jörg Baumgart, ist von dem Konzept überzeugt und gratuliert zum 5-jährigen Bestehen: „Unsere Studierenden werden täglich mit negativen Nachrichten konfrontiert und müssen lernen, mit Krisen der Welt umzugehen. Eine Möglichkeit ist, nicht zu erstarren, sondern selbst aktiv zu werden und herauszufinden, wie man mit seinen eigenen Stärken Teil der Lösung sein kann. Diese für das Leben wichtige Erkenntnis lernen sie in den INDIS-Challenges und ich freue mich, dass unsere Hochschule dieses wertvolle Format anbieten kann.“

Prominente Impulse für den 5. Zyklus

Der aktuelle Projektzyklus läuft seit Oktober 2025 auf Hochtouren. Dabei setzt das INDIS auf spannende Sparringspartner: Speaker wie Charbel Gabro (Swedens Best Speaker 2024, https://charbelgabro.se/) fordern die Studierenden heraus, ihre Perspektiven zu weiten und über sich hinauszuwachsen. Es geht um mehr als Credit Points. Es geht um die Kompetenz, in einer komplexen Welt sowohl wirtschaftlich erfolgreich als auch gesellschaftlich gerecht zu bestehen.

Die aktuellen Challenges und weitere Informationen finden Sie auf der INDIS-Website. Das INDIS wird an der DHBW Stuttgart koordiniert und ist daneben auch an den Standorten an der DHBW Mannheim und an der DHBW Villingen-Schwenningen vertreten.

