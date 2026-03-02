Mannheim – Jobs for Future macht Mut! – Über 25.000 Besucher verzeichnet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium schließt nach drei Tagen mit 25.300 Besuchern.

Mit 25.300 Besuchern (Vorjahr: 23.200) ist die dreitägige Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium in der Maimarkthalle Mannheim am Samstagnachmittag zu Ende gegangen. 305 Aussteller berieten Schüler und Studierende, gaben Einblick in Berufsbilder und Tipps für die Bewerbung. Neu war in diesem Jahr die Sonderaktion 50 plus, die sich mit Weiterbildungsangeboten besonders an Berufserfahrene richtete und große Resonanz fand. Viele Aussteller boten ihre aktuellen Arbeitsplätze für Fachkräfte und Quereinsteigende an. Bei einer Umfrage zeigten sich die Aussteller sehr zufrieden über die guten, ernsthaften Gespräche – vermehrt auch mit hochmotivierten Jugendlichen. Erste Bewerbungen sind bereits auf dem Weg, direkt am Stand über Tablet oder WhatsApp. Fast alle befragten Aussteller haben jetzt schon ihre Teilnahme für Februar 2027 zugesagt.

Groß war das Interesse an Praktika und Ausbildungsplätzen. Berufsbilder und Alternativen konnte man sich bei der Agentur für Arbeit erklären lassen, zum Beispiel den Anlagenmechaniker und den wenig bekannten Beruf des Industrie-Isolierers. Um ihre wahren Interessen besser kennenzulernen, nutzten Schüler KI-gestützte Berufstests und waren zum Teil überrascht von den Ergebnissen: Wie wär’s mit Tanzlehrer? Bei den Unternehmen warben Auszubildende mit eigenen Erfahrungen um künftige Kollegen. Kleine Aufgaben dienten als spielerische Tests. Wer besonders geschickt war, wurde gleich zur Bewerbung aufgefordert. Bei den Malern und Lackierern übertrugen Jugendliche Bilder maßstabgetreu, beim Kfz-Handwerk erklärte ein 13-Jähriger dem Ausbilder die Funktionsweise des Motors. Präzision und Geduld waren bei den Zahntechnikern gefragt: „Aber vorhin hat einer eine Klammer gebogen, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen!“ staunte der Ausbilder über ein besonderes Talent.

Weiterbildung ist wichtig – Erfahrung ebenso: Damit waren Menschen jenseits der 50 angesprochen, die ihre Skills für die Zukunft auffrischen und updaten wollten. Intensive Einzelberatung beim Weiterbildungsscout Rhein-Neckar konnte vielen Mut machen, nochmal richtig durchzustarten. Sie konnten sich über passende Kursangebote informieren und sich bei Unternehmen nach Stellen umschauen.

Kompakte Infos vermittelten die Vorträge und Workshops in den drei Info-Foren. Gut besucht waren die Trainings für die verschiedenen Stadien des Bewerbungsprozesses. Ebenfalls sehr gefragt: Karrieretipps der Ausbildungsbotschafter des Handwerks, Berufe mit erneuerbaren Energien und „Das Prinzip Freude“ für nachhaltiges Lernen.

Im Mittelpunkt standen die Gespräche an den Ständen, das persönliche Kennenlernen auch abseits der Lebensläufe. So erfuhr eine Besucherin beim Weingut nicht nur den Unterschied zwischen Weintechnologe und Winzer – sie überzeugte auch als Bewerberin. Pflegefachkräfte stellten sich bei einer Klinik mit persönlichen Bewerbungsflyern vor. Früchte trug der persönliche Kontakt auf der „Straße des Handels“: Zunächst abgelehnte Bewerber erhielten Feedback zu ihren Unterlagen und können sich auf eine zweite Chance freuen.

Die nächste Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium findet vom 18. bis 20. Februar 2027 in der Maimarkthalle Mannheim statt.

Quelle:

MAG Mannheimer Ausstellungs-GmbH

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 12:38