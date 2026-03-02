Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zuge der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht in Verbindung mit der eigenen Betriebssatzung ist der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) für die Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Radwegen sowie teilweise auf Gehwegen vor städtischen Grundstücken verantwortlich. Für Gehwege vor Privatgrundstücken sind gemäß der städtischen Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen die jeweiligen Grundstückseigentümer*innen und die Nutzungsberechtigten der jeweiligen Grundstücke zuständig. Darauf wies der WBL im Vorfeld der Werkausschusssitzung am Freitag, 27. Februar 2026, hin, als Werkleiter Peter Nebel, Marina Mestrovic, Leiterin des Bereichs Entsorgungsbetriebe und Verkehrstechnik, sowie Andreas Hertlein, Teamleitung Stadtreinigung unter anderem die für den Winterdienst rund um die Uhr vorgehaltenen Fahrzeugen vorstellten und deren Funktionsweise erläuterten.

WBL-Einsatzpläne an Wetterprognosen angepasst

Der WBL passt seine Einsätze und die dafür vorgesehene Personalstärke flexibel an die prognostizierte Wetterlage an. Grundlage hierfür sind die Vorhersagen des Wetterdienstleisters sowie die Daten von vier Glättemeldeanlagen an exponierten Stellen im Stadtgebiet. Die Winterdiensteinsätze gliedern sich

hinsichtlich des eingesetzten Personals und der verwendeten Fahrzeuge in die folgenden drei Einsatzstufen:

• Kontrollfahrt: Überprüfung der Straßen- und Wegesituation im Stadtgebiet

• Schwerpunkteinsatz: 3 Großstreufahrzeuge, 3 Kleinstreufahrzeuge, 18 Mitarbeitende der Handreinigung

• Volleinsatz: 8 Großstreufahrzeuge, 8 Kleinstreufahrzeuge für das Radwegenetz sowie 40 bis 60 Mitarbeitende der Handreinigung; zusätzlich Mitarbeitende der Kfz‑Werkstatt und der Betriebszentrale

Bei außergewöhnlichen Wetterlagen – wie beispielsweise dem anhaltenden Eisregen im Januar 2023 – können weitere Mitarbeiter*innen aus anderen Bereichen zur Unterstützung angefordert werden.

Priorisierung bei Winterdiensteinsätzen – Räum- und Streupflicht für Anlieger*innen besteht auch bei Gehwegen mit Radfreigabe

Die Anforderungen an den Winterdienst generell sind nicht ausdrücklich in Gesetzen oder Verordnungen geregelt. Maßgeblich für das, was als erforderlich und notwendig angesehen wird, sind die Verkehrssicherungspflicht gemäß der Paragraphen 823 und 836 des Bürgerlichen Gesetzbuches, das Landestraßengesetz Rheinland-Pfalz sowie die Rechtsprechung. Die daraus resultierende Räum- und Streupflicht besteht nur im Rahmen des Zumutbaren für die Kommune: Eine gleichzeitige und flächendeckende Betreuung des gesamten Straßen- und Radwegenetzes ist rechtlich nicht gefordert und organisatorisch auch nicht möglich. Ferner haben alle Verkehrsteilnehmer*innen eine eigene Sorgfaltspflicht, die sie wahrnehmen müssen.

Um die Verkehrssicherheit im Ludwigshafener Stadtgebiet dennoch bestmöglich zu gewährleisten, werden Straßen und Radwege hinsichtlich deren Verkehrswichtigkeit und Gefährlichkeit priorisiert. Vorrangig betreut durch den Winterdienst werden daher Hauptverkehrsstraßen, Strecken der ÖPNV-Linien und das Hauptradwegenetz für den Alltagsverkehr. Nachrangige Straßen und Wege können nur eingeschränkt oder zeitlich verzögert bedient werden.

Dabei ist zu betonen, dass Gehwege mit Freigabe für den Radverkehr rechtlich als Gehwege gelten und die Räum- und Streupflicht dort daher weiterhin den Anlieger*innen obliegt. Ferner besitzen Radfahrer*innen keinen Anspruch auf eine Räumqualität, die eine gefahrfreie Nutzung garantiert. Gemeinsame Geh- und Radwege werden auf Hauptrouten dennoch durch den WBL betreut, da eine getrennte Bearbeitung baulich häufig nicht möglich ist.

Radwege mit Benutzungspflicht – das heißt, wenn ein entsprechendes Verkehrszeichen eine ausschließlichen für Radverkehr bestimmte Strecke ausschildert – werden grundsätzlich in die Winterdienstplanung des WBL mit entsprechender Priorisierung bestimmter Radwege aufgenommen.

Schrittweise Erneuerung des WBL-Fuhrparks notwendig

Der WBL-Fuhrpark umfasste zuletzt mehrere, über 30 Jahre alte Streufahrzeuge, die aufgrund technischer Mängel außer Dienst gestellt und ersetzt wurden. Um die Leistungsfähigkeit des Winterdienstes weiterhin zu gewährleisten wird der WBL-Fuhrpark zudem schrittweise erneuert und ergänzt. Dafür sollen weitere Lastkraftwagen und Kehrmaschinen jeweils mit vollständiger Winterdienstausstattung angeschafft werden. Ferner ist die Nachrüstung vorhandener Fahrzeuge mit neuen Streuaufbauten und Schneeräumschildern vorgesehen.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 19:57