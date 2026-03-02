Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Hallenbad Oggersheim bietet die Abteilung Bäder der Stadt Ludwigshafen von 30. März bis 11. April „Crash-Schwimmkurse“ für Kinder an. In der ersten Woche sind die Kurstage Montag bis Donnerstag sowie Samstag; in der zweiten Woche sind die Kurstage Dienstag bis Samstag. Das erste Kursangebot richtet sich an Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren, unterrichtet wird jeweils von 10 bis 10.45 Uhr. Der zweite Kurs ist für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahre geeignet und findet jeweils von 11 bis 11.45 Uhr statt. Der dritte Kurs ist ebenso für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahre gedacht und wird von 12 bis 12.45 Uhr abgehalten. Jeder Schwimmkurs kostet 63 Euro und umfasst zehn Unterrichtseinheiten. Die Reservierung der Kurskarten erfolgt per E-Mail. Wer sein Kind für einen Kurs anmelden möchte, schreibt ab Mittwoch, 11. März 2026, ab 17 Uhr, eine E-Mail an hallenbad.oggersheim@ludwigshafen.de mit folgenden Angaben: „Schwimmkurs Hallenbad Oggersheim“ im Betreff, Geburtsdatum und Name des Kindes und eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen. Kinder können begleitet werden, wenn sie beim Umziehen Hilfe benötigen, ansonsten sollte das Kind ohne Eltern klarkommen und sich verständigen können.

E-Mails, die früher eingehen als zum genannten Zeitpunkt oder die benötigten Informationen nicht beinhalten, werden nicht berücksichtigt. Für die Kurse zugelassen werden diejenigen, deren E-Mails als Erstes eingehen. Die Bewerber*innen erhalten

zeitnah eine Rückmeldung, ob sie für eine Kurskarte berücksichtigt wurden oder nicht. Sie erfahren dann auch, wann sie die Kurskarten an der Kasse des Hallenbads Süd kaufen können. Erfolgt innerhalb der in der Antwortmail angegebenen Frist kein Kauf, wird der Platz anderweitig vergeben. Alle E-Mails werden nach Vollendung des Kurskartenverkaufs gelöscht.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 20:04