Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, den 15. März 2026, ist es wieder soweit: Der Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V. lädt in Kooperation mit der Fachstelle „Älter werden“ und dem Musikpark zur beliebten Senioren-Disco „Locker vom Hocker“ ein. Seit 2018 begeistert die Veranstaltung Menschen ab 55 Jahren und hat sich als fester Treffpunkt für Tanz- und Musikliebhaber etabliert.

Musik, Tanz und Geselligkeit

Von 15:00 bis 18:00 Uhr (Einlass ab 14:30 Uhr) verwandelt sich der Musikpark am Berliner Platz in Ludwigshafen in eine lebendige Tanzfläche.

Auf zwei Floors legen DJs eine abwechslungsreiche Mischung aus Oldies und aktuellen Hits auf – stets offen für die Musikwünsche der Gäste. Die Atmosphäre ist locker und ungezwungen: Hier können Seniorinnen und Senioren unbeschwert das Tanzbein schwingen, neue Kontakte knüpfen und einen heiteren Nachmittag genießen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt – Eintritt und Getränke sind besonders günstig.

Warum die Disco so gut ankommt?

Das Angebot ist in der Region nahezu einzigartig. Für die Generation 55+ gibt es nur wenige vergleichbare Möglichkeiten, gemeinsam zu tanzen und zu feiern.

Genau deshalb stößt die Veranstaltung seit Jahren auf so positive Resonanz. Viele Teilnehmende schätzen besonders die Mischung aus guter Musik, Geselligkeit und einer sicheren Umgebung. Auch der Zugang über Fahrstuhl ist vorhanden.

Veranstaltungsdaten im Überblick:

Titel: Senioren-Disco „Locker vom Hocker“

Datum: Sonntag, 15. März 2026

Ort: Discothek Musikpark, Berliner Platz, Ludwigshafen (Fahrstuhl vorhanden)

Uhrzeit: 15:00–18:00 Uhr (Einlass: 14:30 Uhr)

Eintritt: 4,00 € pro Person

Zielgruppe: Menschen ab 55 Jahren

Quelle: Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V.

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 17:07