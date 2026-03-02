Ludwigshafen – Illegale Autohändler hochgenommen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Taskforce entdeckt illegale Gewerbetätigkeit.

Die Taskforce „Autohändler“ hat am Mittwoch, 25. Februar 2026, die Ausübung illegaler Handwerkertätigkeiten an Kraftfahrzeugen unterbunden. Bei einem in Oggersheim ansässigen Autohandel entdeckten die städtischen Kontrolleur*innen, dass auf dem Anwesen Tätigkeiten angeboten und durchgeführt wurden, die einen Eintrag in die Handwerksrolle und die Anwesenheit einer Person mit Meisterbrief vor Ort erfordern. Allerdings war das dort angemeldete Gewerbe auf den Handel mit Fahrzeugen sowie auf ein nicht handwerkliches Dienstleistungsangebot – beispielsweise das Wechseln von Filtern, Glühlampen und auch Wagenpflege – begrenzt.

Bei der Kontrolle konnte kein Verantwortlicher angetroffen werden. Lediglich ein Mann, der sich als Neffe des Eigentümers ausgab, war vor Ort. Beim Gang durch die Räumlichkeiten entdeckten die Kontrolleur*innen auf einer Hebebühne einen Wagen, an dessen Antriebswelle und äußeren Traggelenken der Vorderachse augenscheinlich gearbeitet worden war. Ferner lagen auf dem Boden vor der Hebebühne zwei ausgebaute Motoren und in einem Nebengebäude befanden sich Reifensätze, Radkappen, Getränkepaletten sowie Unrat. Die Taskforce „Autohändler“ untersagte umgehend weitere, zulassungspflichtige Handwerkstätigkeiten und wird den Betrieb einer Nachkontrolle unterziehen.

Die Taskforce „Autohändler“ besteht seit rund drei Jahren und wurde gebildet, um gewerbe-, umwelt- und straßenverkehrsrechtliche Verstöße zu ahnden, die in der Vergangenheit bei Automobilhändler*innen vermehrt aufgefallen waren.

