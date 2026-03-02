Ludwigshafen – EILMELDUNG: Hochstrasse Süd ab Sommer wieder komplett freigegeben – Weitere Arbeiten in Durchführung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Bald freie Fahrt auf der Hochstraße Süd – Vorbereitende Bauarbeiten rund um den Nordbrückenkopf starten.

Ab Sommer steht die Hochstraße Süd wieder komplett für den Verkehr zur Verfügung

Die dann rundum erneuerte Brückenkonstruktion ist eine der bedeutendsten Verkehrsadern in der Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits im Frühjahr gibt die Stadtverwaltung ein wichtiges Teilstück frei. Im Sommer starten die Rückbauarbeiten rund um den Nordbrückenkopf der Hochstraße Nord. Um diese Großbaustelle einzurichten, wird es in deren Umfeld ab April verschiedene Bauarbeiten geben. Diese müssen mit weiteren Arbeiten im Stadtgebiet, die der Sicherheit und dem Ausbau der Infrastruktur dienen, koordiniert werden.

OB Blettner: Sind auf einem guten Weg

„Es geht voran: Bei der Hochstraße Süd sind wir auf der Zielgeraden. Mit dem Bau der Helmut-Kohl-Allee sichern und stärken wir in Ludwigshafen eine leistungsfähige lokale und regionale Infrastruktur. Zusammen mit der komplett erneuerten Hochstraße Süd verbindet die Helmut-Kohl-Allee künftig die Metropolregion Rhein-Neckar. Und nicht nur das: Mit der Helmut-Kohl-Allee schaffen wir die Voraussetzung für ein einzigartiges Projekt der Stadtentwicklung. Auf knapp 40 Hektar entsteht

ein innovatives, menschengerechtes innerstädtisches Quartier.

Raum zum Leben, Wohnen und Arbeiten. Die Fertigstellung der Hochstraße Süd im Juli ist ein echter Meilenstein. Das ist eine großartige Leistung, auf die wir alle stolz sein können – und die wir auch gemeinsam feiern werden. Mein Dank gilt zunächst einmal allen, die daran mitgewirkt haben: Bei der Bauprojektgesellschaft, in der Stadtverwaltung, in den stadträtlichen Gremien, beim Land und beim Bund, die uns politisch und finanziell unterstützt haben. Mein großer Dank gilt den Bürgerinnen und Bürgern in Ludwigshafen und in der Metropolregion Rhein-Neckar für ihre Geduld und ihr Verständnis. Wir wissen, dass unsere Baustellen Behinderungen und Erschwernisse bedeuten. Dennoch erfahren wir Unterstützung und Verständnis. Das ist beileibe nicht selbstverständlich und auch dafür möchte ich mich aufrichtig bedanken“, erklärte Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner. „Wir werden aber auch weiterhin Geduld und gegenseitiges Verständnis aufbringen müssen. Im August starten wir planmäßig mit dem Rückbau des Nordbrückenkopfes. Gleichzeitig schaffen wir den Anschluss der Helmut-Kohl-Allee an die Kurt-Schumacher-Brücke. Wir werden für rund vier Jahre eine echte Großbaustelle mitten in der Stadt haben. Im April beginnt die Bauprojektgesellschaft damit, diese Großbaustelle einzurichten. Das wird mit Bauarbeiten rund um die Rheinuferstraße und auf der Hochstraße Nord verbunden sein, die das Baudezernat mit anderen Maßnahmen im Stadtgebiet koordinieren muss, damit ab August alles planmäßig funktioniert. Gemeinsam und im Dialog miteinander werden wir diese Aufgabe meistern. Denn wir haben ein Ziel vor Augen: Eine leistungsfähige Infrastruktur für Ludwigshafen – und damit auch für die Region, die Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts und mit den Zukunftsquartieren einen echten Aufbruch in der Stadtentwicklung. Wir haben bisher schon viel zusammen erreicht. Darauf können wir stolz sein“, so der OB.

Wenn ab August auf der Großbaustelle am Nordbrückenkopf gearbeitet wird, sollen Verkehrsteilnehmende aus Stadt und Region sich möglichst gut orientieren können. Daher haben sich Stadtverwaltung und Bauprojektgesellschaft (BPG) bereits im Vorfeld intensiv mit der ab dann geltenden Verkehrsführung beschäftigt und diese auch früh kommuniziert. „Unser Anliegen ist es, sichere und verständliche Verkehrsbeziehungen zu ermöglichen, gerade wenn durch die Großbaustelle am Nordbrückenkopf zentrale Nord-Süd-Verbindungen gekappt sind. Wer mit dem Auto, dem Rad, dem ÖPNV oder zu Fuß unterwegs ist, soll sich während den vier Jahren Bautätigkeit nicht ständig umorientieren müssen. Daher haben wir ein Umleitungskonzept erarbeitet, das auf diese vierjährige Bautätigkeit ausgerichtet ist. Dafür müssen wir in den kommenden Wochen und Monaten noch einige Voraussetzungen schaffen“, erläuterte Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt. Weil auch immer wieder andere Erneuerungsarbeiten im Stadtgebiet stattfinden müssen, wenn beispielsweise Kanäle saniert und Leitungen verlegt werden oder Unvorhersehbares geschieht, werde dieses Konzept ständig den Bedürfnissen angepasst und Bauarbeiten entsprechend koordiniert.

Teilfreigabe der Hochstraße Süd im Frühjahr – Beigeordneter Thewalt: Schnelle Straßenbahnverbindung Richtung Süden

Bereits im Frühjahr werden mehrere Verkehrsverbindungen freigegeben, was zu einer Verbesserung der Gesamtsituation beitragen wird. Die neue Brücke, die die abgerissene Pilzhochstraße ersetzt, wird dann befahrbar sein. Ab Mai kann man also von der Saarlandstraße auf die neue Hochstraße Süd Richtung Mannheim auf- und umgekehrt Richtung Bad Dürkheim in die Heinigstraße abfahren. Die Lorientallee unter der Hochstraße Süd wird bereits ab April wieder geöffnet sein. Die Auf- und Abfahrtsrampen der Pylonbrücke sind bereits seit Dezember wieder befahrbar.

„Zur Stärkung des ÖPNV wird ab dem Frühjahr zudem die sogenannte Bleichstraßen-Kurve gebaut. Dadurch verbessert sich das ÖPNV-Angebot im Stadtgebiet deutlich. Wir haben eine direkte Verbindung zwischen Mannheim und dem Süden Ludwigshafens. Das bedeutet einen echten Zugewinn für alle. Im Juni und Juli werden die Gleise eingebaut. Wir beginnen in diesem Jahr auch mit dem Bau des Radweges unter der Hochstraße Süd. Im kommenden Jahr steht dessen erster Abschnitt bis zur Saarlandstraße/Heinigstraße bereits für den Radverkehr zur Verfügung“, betonte Thewalt. Ab Juni ist die Durchfahrt von der Yorkstraße zum Berliner Platz für rund zwei Monate nicht möglich, da hier die neue Straßenbahnverbindung mit einer neuen Haltestelle gebaut wird. Ebenfalls im Mai erfolgen die letzten Arbeiten an der Hochstraße Süd, wenn die Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke hergestellt wird. Die komplette, rundum erneuerte und leistungsfähige Hochstraße Süd wird im Juli wieder für den Verkehr freigegeben.

Bauarbeiten auf der Hochstraße Nord – Einschränkungen auf der Rheinuferstraße

Bereits im Frühjahr wird rund um den Nordbrückenkopf gearbeitet, damit ab August die planmäßigen Rückbauarbeiten in diesem Bereich beginnen können. Weil zunächst das Baufeld frei gemacht und dafür der Würfelbunker abgerissen werden muss, wird ab April die Auffahrt von der Rheinuferstraße auf die Hochstraße Nord Richtung Bad Dürkheim voll gesperrt. Der Verkehr auf der Rheinuferstraße wird aufgrund dieser Bauarbeiten sowie des Austauschs der Pumpenanlagen im Hemshoftunnel ab April bis Sommer zwischen der Rheinuferstraße und dem Hemshofkreisel in Teilen immer wieder einspurig geführt.

Von Mai bis in den Juli wird auf der Hochstraße Nord die Verbindungsspange, die ab August von der Hochstraße Nord in Richtung nördliche Stadtteile und umgekehrt führt, für den beidseitigen Verkehr hergerichtet. Im Zuge dessen muss eine Überleitung von der südlichen Spur der Hochstraße Nord auf das nördliche Bauwerk hergestellt werden. Das ist technisch kompliziert. Wegen diesen Arbeiten wird die Auffahrt auf die Hochstraße Nord von Norden kommend Richtung Bad Dürkheim ab Mai für rund zwei Monate voll gesperrt; gleiches gilt für die Auffahrt Heinigstraße Richtung Mannheim. Die Bauarbeiten wurden so koordiniert, dass auf der Hochstraße Nord eine sogenannte Inselbaustelle eingerichtet wird und nach wie vor immer zwei Fahrspuren in jede Richtung zur Verfügung stehen. Im Westen der Hochstraße Nord sorgt zudem der Bau der Brückenrampe in die Pasadena-Allee sowie die Anpassung der Abfahrt Heinigstraße für eine einspurige Verkehrsführung im Bereich des Felix-Bowling-Centers. Diese Arbeiten dauern bis 2028.

Im Juni und Juli liegt ein weiterer Schwerpunkt der Bautätigkeiten im Umfeld des ehemaligen Rathauses und der Rhein-Galerie. Östlich des Rheincenters entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Rathaus-Centers eine Behelfsstraße, damit während der Sperrung am Nordbrückenkopf die Busse weiter ihre Ziele in der Innenstadt ansteuern können. Auch für Radfahrerinnen und Radfahrer wird diese Trasse nutzbar sein. Zugleich dient sie dazu, Rettungskräften einen schnellen Zugang zur Innenstadt und in den Hemshof zu ermöglichen. Die Straßenbahnhaltestelle in diesem Bereich bleibt zugänglich. Da mit der Sperrung des Nordbrückenkopfes ab August die Rheinuferstraße nicht mehr von Norden nach Süden und umkehrt befahren werden kann, sie also quasi zur Sackgasse wird, müssen die Ein- und Ausfahrten im nördlichen Bereich der Rhein-Galerie angepasst werden. Diese Anpassung erfolgt im Juni. Die Ausfahrt ist dann nicht mehr Richtung Norden oder Westen, sondern nach Süden. Von dort kann man dann über die Hochstraße Süd weiterfahren.

Die Querung der Hochstraße Nord wird immer für alle, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind, im Bereich des Europaplatzes möglich sein. Die Verbesserungen für den Radverkehr in der Berliner Straße, die im vergangenen Jahr umgesetzt wurden, unterstützen dieses Konzept. Der innerstädtische Busverkehr ist durch den Bau der ÖPNV-Trasse weiterhin wie gewohnt möglich. Ein Rückgrat des öffentlichen Verkehrs wird die Straßenbahn darstellen.

Ausblick: Die Bauarbeiten am Nordbrückenkopf ab August

Der Nordbrückenkopf verbindet die Hochstraße Nord beziehungsweise die künftige Helmut-Kohl-Allee mit der Kurt-Schumacher-Brücke. Seine Neugestaltung ist das mit Abstand komplexeste Bauvorhaben des Gesamtprojektes. Die Arbeiten dafür werden rund vier Jahre in Anspruch nehmen.

Mit den Bauarbeiten am Nordbrückenkopf wird ab August die direkte und innerstädtische Nord-Süd-Verbindung über die Rheinuferstraße unterbrochen. Die Zufahrten in die Innenstadt und zur Rhein-Galerie sind dann entsprechend neu geregelt. Eine Verbindungsspange in Höhe des ehemaligen Parkplatz Jaegerstraße führt von der nördlichen Rheinuferstraße auf die Hochstraße Nord. Sie ermöglicht den jeweils einspurigen Verkehr für Pkw in beide Richtungen. Lkw können und dürfen die Verbindungsspange nicht nutzen. Regionaler und überregionaler Verkehr aus Westen nach Norden/BASF wird über das Drei-Zonen-Konzept umgeleitet – also die B9 und die A6 und A61.

Straßenbahnen weichen dann auf die Konrad-Adenauer-Brücke aus. Hier wird die bis dahin fertiggestellte Anbindung „Bleichstraßen-Kurve“ die Verknüpfung der Konrad-Adenauer-Brücke mit dem Straßenbahnnetz deutlich verbessern.

Die Abbiegespur der Kurt-Schumacher-Brücke von Mannheim kommend Richtung Norden und BASF steht jedoch zunächst wie gewohnt für alle Verkehrsteilnehmenden zur Verfügung.

Stadtverwaltung und Bauprojektgesellschaft (BPG) haben bereits im vergangenen Jahr frühzeitig über die anstehenden Arbeiten informiert, damit sich alle gut darauf einstellen können. Die ab August geltende Verkehrsführung sorgt dafür, dass die Bauarbeiten am Nordbrückenkopf weitgehend störungsfrei verlaufen können. Umgekehrt können sich Verkehrsteilnehmende auf stabile und sichere Verkehrsbeziehungen verlassen und müssen sich nicht ständig neu orientieren.

Ab August werden alle Bauwerke des Nordbrückenkopfes zunächst in den Rohbauzustand zurückversetzt. Weiterhin wird der Stahltrog, durch den die Straßenbahnen auf die Kurt-Schumacher-Brücke fahren, abgerissen. Der Straßenbahntunnel der Linie 7 von der Haltestelle Rathaus-Center Richtung Oppau bleibt während der Bauzeit bis zur Umlegung auf die neuen Straßenbahnbauwerke (siehe unten) in Betrieb. Der bereits stillgelegte Ost-West-Tunnel der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (rnv) wird teilweise verfüllt, um die neuen Lasten zu tragen. Da auch der BASF-Tunnel zukünftig deutlich stärker belastet wird, erhält er ein unterirdisches Schutzbauwerk und wird mit einer neuen Straßenüberführung ergänzt.

Bevor die Arbeiten an der neuen Helmut-Kohl-Allee in diesem Bereich losgehen können, müssen alle Arbeiten im Untergrund abgeschlossen sein. Dazu gehört auch der Bau von zwei neuen Straßenbahntunneln mit einmal rund 200 Metern und einmal rund 280 Metern Länge. Diese werden in offener Bauweise Stück für Stück mit Stahlbetonsegmenten erstellt. Nachdem die beiden neuen Straßenbahntunnel sowie eine neue Haltestelle fertig sind, wird die Linie 7 von der alten auf die neue Trasse umgelegt.

Sobald alle Arbeiten im Untergrund erledigt sind, kann mit dem Bau der endgültigen Trasse der Helmut-Kohl-Allee und der Auffahrt auf die Kurt-Schumacher-Brücke begonnen werden. Hierbei werden sowohl das Trogbauwerk für die Straßenbahn als auch zwei neue Brücken über die untere Rheinuferstraße gebaut.

Die Fertigstellung des neuen Nordbrückenkopfes ist für Ende 2031 geplant.

Die Übersicht behalten: Baustellenkoordination im Stadtgebiet

Stadtverwaltung, Bauprojektgesellschaft (BPG), Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Technische Werke (TWL) und Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (rnv) koordinieren in enger Absprache miteinander die einzelnen Baumaßnahmen im Stadtgebiet. Neben den bereits laufenden größeren Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen wie in der Frankenthaler Straße muss die Stadtverwaltung eine weitere Aufgabe bewältigen: Die Instandsetzung der durch Frost sehr stark beschädigten Landesstraße 523 im Norden Ludwigshafens. Sie verläuft entlang der BASF und den Stadtteilen Oppau, Edigheim und Pfingstweide.

Aufgrund der Witterung der vergangenen Wochen hat sich der Straßenzustand in kurzer Zeit drastisch verschlechtert. Als Resultat haben sich einige große Schlaglöcher von mehreren Zentimetern Tiefe und mehreren Dezimetern Breite gebildet. Die festgestellten Schlaglöcher wurden zwischenzeitlich durch den Wirtschaftsbetrieb der Stadt beseitigt, eine Geschwindigkeitsbegrenzung zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden umgesetzt. „Sofort, nachdem die Schäden aufgetreten sind, haben wir uns mit dem Land Rheinland-Pfalz in Verbindung gesetzt, denn die Straße ist eine Landesstraße. Die Finanzierung ist geklärt, wir werden im April die Gremien entsprechend informieren, um einen Maßnahmebeschluss bitten und legen umgehend mit der Ausschreibung los. Unser Ziel ist klar: Wir werden die L523 im Juli sanieren, damit sie vor der Sperrung des Nordbrückenkopfes wieder zur Verfügung steht. Im Juli steht auch die Hochstraße Süd wieder zur Verfügung und in Rheinland-Pfalz sind Sommerferien. Insofern gehen wir davon aus, dass sich die Verkehrsbeeinträchtigungen in Grenzen halten werden“, erklärt Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt. Im Zuge der Sanierung wird die L523 nach derzeitigem Planungsstand immer einspurig befahrbar sein.

Um die städtische Verkehrsinfrastruktur zu sichern, instand zu halten und zu verbessern, koordiniert die Stadtverwaltung die Baumaßnahmen am Nordbrückenkopf mit weiteren Arbeiten im Hauptstraßennetz.

In Friesenheim wird im Juli 2026 an der Kreuzung Sternstraße/Brunckstraße eine Linksabbiegerspur eingerichtet. Für die Verkehrsteilnehmenden führt das im Ergebnis zu einer verbesserten Verkehrsführung in nördliche Richtung. Während den rund zweiwöchigen Bauarbeiten führt eine Alternativroute über die Ruthenstraße.

In der Rohrlachstraße wird die Fahrbahn ausgebaut und der Rad- und Fußweg werden neu gestaltet. Davon profitieren am Ende alle Verkehrsteilnehmenden. Dafür wird es im Sommer 2026 eine Teilsperrung der Rohrlachstraße zwischen der Bürgermeister-Grünzweig-Straße und dem Goerdelerplatz geben; die Rohrlachstraße ist dann nur in Richtung Norden befahrbar.

In der Frankenthaler Straße werden Arbeiten zur Gleiserneuerung durch die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (rnv) umgesetzt. Das eröffnet gleichermaßen die Möglichkeit, den Kanal und die Versorgungsleitungen zu erneuern sowie Fernwärmeversorgungsleitungen zu verlegen. Im Frühjahr 2026 und im Herbst 2026 wird die Frankenthaler Straße teilgesperrt, in dieser Zeit kann der Verkehr nur in Richtung Oggersheim fahren. In den Sommermonaten Juli und August 2026 und 2027 muss in der Frankenthaler Straße eine vorübergehende Vollsperrung umgesetzt werden.

Ab Sommer wird die Mundenheimer Straße zwischen Adlerdamm und Von-Weber-Straße ausgebaut. Fahrbahn und Fußweg werden erneuert und ein neuer Radweg gebaut. Der Verkehr kann in dieser Zeit alternativ die Saarlandstraße oder die Lagerhausstraße nutzen. Zudem plant der Landesbetrieb Mobilität dringende Reparaturarbeiten an der B9 zwischen der Anschlussstelle B44 und östlich von Mutterstadt. Hierzu laufen noch Abstimmungsgespräche.

„Uns allen ist klar, dass Baustellen stressig sein können. Aber sie sind nun einmal notwendig: Wir reparieren, erneuern, halten instand, bauen neu. Wir investieren als Stadt, als WBL, als rnv.

All das geschieht im Interesse der Sicherheit aller, dem Ausbau unserer Infrastruktur, der Zukunftssicherung. Und all das koordinieren wir so, dass die Auswirkungen erträglich sind. Wir informieren auf vielen Kanälen, suchen den Dialog, nehmen Hinweise entgegen und steuern auch nach, wenn es notwendig ist. Zusätzlich werden wir über unsere dynamischen Anzeigetafeln zu Baustellen, Verkehrseinschränkungen und alternativen Routen informieren“, so Thewalt.

Die Stadtverwaltung wird in den kommenden Wochen und Monaten noch mehr als bisher über jeden Planungsschritt, jede Bautätigkeit, aber auch jeden Erfolg, jeden geschafften Meilenstein informieren. Auf www.ludwigshafen-diskutiert.de gibt es Erläuterungen zu jedem einzelnen Bauabschnitt. Diese Seite wird ständig aktualisiert. Von 9. März bis 23. März richtet die Stadtverwaltung hier erneut einen digitalen Dialograum ein: Wer möchte, kann online direkt Fragen zum Thema stellen. Fachleute der Bauprojektgesellschaft und der Verwaltung antworten.

Auf den städtischen Social Media-Kanälen berichtet die Stadtverwaltung fortlaufend und wirft auch immer wieder filmisch einen Blick hinter die Kulissen. Ab April startet zudem ein regelmäßiges Update. Immer zum Ende der Woche schaut die Online-Redaktion der Stadtverwaltung gemeinsam mit Planerinnen und Planern und Ingenieurinnen und Ingenieuren auf die Folgewoche.

Persönlicher Ansprechpartner

Selbstverständlich steht mit Dieter Jung ein kompetenter und bekannter Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Er hat ein offenes Ohr für Fragen oder Probleme und hilft, wo immer er kann. Er ist telefonisch erreichbar unter 0621 504-6686 sowie per E-Mail unter dieter.jung@bpg-ludwigshafen.de.

Großer Info-Markt in der Rhein-Galerie

Im Sommer wird es zudem wieder einen großen Info-Markt in der Rhein-Galerie geben. Alle Interessierten sind eingeladen, am 27. Juni mit den Verantwortlichen und Planerinnen und Planern ins Gespräch zu kommen, und sich vor Ort zu informieren und Hinweise zu geben.

Weitere Informationen: www.ludwigshafen-diskutiert.de.

