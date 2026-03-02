Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) –

Mit seinem Konzertprogramm „Die Liebe ebnet die Welt – Classic meets Pop“ gastiert der international tätige Konzertsänger Dilian Kushev – „Die Goldene Stimme“ am Samstag, den 14. März 2026 um 16:00 Uhr in der Protestantische Kirche Oppau in Ludwigshafen am Rhein.

Der Konzertnachmittag verbindet geistliche Musik in klassischer und moderner Ausprägung mit zeitgenössischen Pop-Rock-Elementen. Neben bekannten geistlichen Werken wie „Ave Maria“ und „Ich bete an die Macht der Liebe“ erklingen auch spirituell geprägte eigene Lieder wie „Dir singen wir“.

Gleichzeitig präsentiert Dilian Kushev an diesem Nachmittag Songs aus seinem neuen Pop-Rock-Album „Die Liebe ebnet die Welt“. Zu hören sind unter anderem die modernen, persönlichen Titel „Daddy’s Little Baby“ und „There’s No One to Blame“, die dem Konzert eine zeitgemäße emotionale Tiefe verleihen und eine Brücke zwischen persönlicher Lebenswelt und musikalischem Ausdruck schlagen.

Dilian Kushev blickt auf über 3.000 Konzerte in ganz Europa zurück. Internationale Anerkennung erhielt er unter anderem durch eine Silbermedaille des Royal College of Music London (2013) sowie durch die Auszeichnung „Goldener Olivenbaum“ in Thessaloniki (2017).

Das Konzert findet auf Spendenbasis statt.

Quelle: Dilian KUSHEV

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 16:46