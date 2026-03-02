Ludwigshafen – Berufsluft schnuppern

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar –

• Betriebsbesuche zur Woche der Ausbildung vom 17. bis 19. März

• Karl Schmidt Spedition, Heberger, Telekom und Edeka Stiegler dabei

Runter von der Schulbank, rein in die Berufswelt! Doch welcher Beruf ist der richtige? Sich zu entscheiden, ist keine leichte Aufgabe. Orientierung im Dschungel der Berufe bieten die Besuche bei regionalen Arbeitgebern zur Woche der Ausbildung vom 17. bis 19. März. Die Teilnehmenden werfen einen Blick hinter die Kulissen, lernen die verschiedenen Ausbildungsberufe kennen, kommen mit den Azubis vor Ort ins Gespräch und können direkt ihre Bewerbungsunterlagen abgeben.

Den Auftakt macht am 17. März die Karl Schmidt Spedition in Ludwigshafen. Dort werden von 10 bis 12 Uhr die Berufe Kraftfahrzeugmechatroniker/in Nutzfahrzeugtechnik, Fachlagerist/in und Berufskraftfahrer/in vorgestellt. Für letzteren ist ein Mindestalter von 18 Jahren sowie der Besitz eines Führerscheins Klasse B zum Ausbildungsstart erforderlich.

Ebenfalls am 17. März öffnet die Deutsche Telekom in Ludwigshafen ihre Türen für Interessierte, die sich zwischen 13 und 16 Uhr über den Beruf Kaufmann/-frau für Dialogmarketing informieren möchten.

Im Edeka Stiegler Einkaufscenter in Mutterstadt gibt es am 18. März zwischen 10 und 12 Uhr gleich mehrere Berufe zu entdecken. Für die Filiale in Speyer werden zum Ausbildungsstart im Sommer noch Azubis für die Bereiche Kaufmann/-frau Einzelhandel, Verkäufer/in, Fleischer/in sowie Fachverkäufer/in Fachrichtung Fleischerei oder Bäckerei gesucht.

Vier Berufe stehen am 19. März von 10 bis 12.30 Uhr bei Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau in Schifferstadt im Mittelpunkt: Elektroniker/in Betriebstechnik, Metallbauer/in Konstruktionstechnik, Tiefbaufacharbeiter/in Straßenbauarbeiten und Hochbaufacharbeiter/in Beton- und Stahlbetonarbeiten.

Wer Interesse hat, an einem oder mehreren Betriebsbesuchen teilzunehmen, kann sich bis 11. März auf folgender Internetseite anmelden: https://eveeno.com/woche-der-ausbildung

Die Woche der Ausbildung richtet sich an Schüler und Schülerinnen, die sich über Möglichkeiten nach dem Schulabschluss informieren möchten, sowie junge Menschen, die für sich noch keine berufliche Perspektive gefunden haben. Alle Infos zu den Betriebsbesuchen gibt es auf www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/wda.

Quelle: Agentur für Arbeit Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 18:41