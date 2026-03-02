Ludwigshafen – 2,4 Millionen Euro Förderung für Wachstation – Staatssekretärin Nicole Steingaß überreicht Förderbescheid an das Klinikum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar– Das Klinikum Ludwigshafen erhält vom Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz Fördermittel in Gesamthöhe von rund 2,4 Millionen Euro für die Modernisierung und den Ausbau seiner Wachstation (Intermediate Care). Die feierliche Übergabe der aktuellen Förderbescheide erfolgte am 2. März 2026 durch Nicole Steingaß, Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz.

Wachstationen bilden ein wichtiges Bindeglied zwischen Intensiv- und Normalstation. Sie ermöglichen nach großen Operationen oder bei schweren Erkrankungen eine engmaschige Überwachung der Vitalfunktionen der Patientinnen und Patienten und stellen sicher, dass bei möglichen Komplikationen unverzüglich medizinisch eingegriffen werden kann. Damit leisten sie einen entscheidenden Beitrag zur Patientensicherheit und Versorgungsqualität.

Mit der zugesagten Gesamtfördersumme in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro wird das Klinikum seine Wachstation umfassend modernisieren. Nach der ersten Teilbewilligung von circa 400.000 Euro stehen nun die nächsten beiden in Höhe von jeweils rund 500.000 Euro an. Übergeben wurde der Fördermittelbescheid am Montag, den 02. März 2026, von Nicole Steingaß, Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz. Staatssekretärin Nicole Steingaß betonte: „Mit der weiteren Förderung des Baus von Haus B wird ein wichtiger Baustein für eine moderne und effiziente Notfall- und Intensivmedizin am Klinikum Ludwigshafen umgesetzt. Die Wachstation ist ein Beispiel dafür, wie gezielte Investitionen Innovation und das Patientenwohl fördern, und somit für mehr Sicherheit und eine bessere Betreuung von Patientinnen und Patienten in der Region sorgen. Auch in Zukunft wird die Landesregierung verlässlich in die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser investieren, um eine leistungsfähige Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.“

Signal für Zukunftsfähigkeit des KliLu

„Diese Investitionsförderung ist ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit unseres Hauses“, betont Dr. Eefje Barber, die Medizinische Geschäftsführerin des Klinikums Ludwigshafen. Und weiter: „Die neue Wachstation wird unsere medizinische Qualität weiter stärken und die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten auf höchstem Niveau sichern.“ Mit der Förderung unterstreicht das Land Rheinland-Pfalz die Bedeutung moderner Krankenhausstrukturen und unterstützt das Klinikum Ludwigshafen gezielt bei der Weiterentwicklung seiner medizinischen Infrastruktur.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 18:29