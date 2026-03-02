Landau – Winterfest im Thomas-Nast-Park: Entwurfsplanung und Ergebnisse der Bürgerbeteiligung jetzt online verfügbar

Landau /Metropolregion Rhein-Neckar – Trotz Nässe und winterlicher Kälte war die Stimmung sonnig. Im Landauer Thomas-Nast-Park fand kürzlich ein Winterfest statt. Bei Heißgetränken und Schokoäpfeln stand vor allem eine zentrale Frage im Mittelpunkt: Wie wird der Thomas-Nast-Park künftig aussehen? Das Quartiersmanagement Horst, die städtische Grünflächenabteilung sowie das beauftragte Planungsbüro stellten die Umbaupläne vor. Dem Planungsprozess war eine Bürgerbeteiligung vorausgegangen. Vor Ort konnten sich die Besucherinnen und Besucher nun ein Bild davon machen, wie ihre Anregungen und Wünsche konkret in die Planungen eingeflossen sind – und welche Veränderungen den Park in Zukunft prägen werden. Die Entwurfsplanung, die Beschreibung der Maßnahmen und die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung sind ab sofort auf der Webseite des Quartiersmanagements Horst online abrufbar.

Oberbürgermeister Dominik Geißler betont: „Unser Ziel ist es, den Park so weiterzuentwickeln, dass sich dort alle Generationen wohlfühlen – ob zum Entspannen, Spielen oder für Bewegung an der frischen Luft. Besonders freut mich, dass viele Ideen und Wünsche aus der Bürgerschaft in die Planung eingeflossen sind. Der Park ist ein Ort für alle – und deshalb ist es wichtig, dass ihn auch alle mitgestalten können.“

Die Grundlage der Planung bildet eine detaillierte Analyse des bestehenden Parks sowie die Empfehlungen eines Integrierten Entwicklungskonzepts und eines Freiraumkonzepts. Einen wesentlichen Beitrag leisteten zudem die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung aus dem Herbst 2025. Die dort besonders häufig genannten und priorisierten Wünsche – wie Schaukeln, Rutschen, Wasserspiele, ein Trinkwasserbrunnen, Kletterangebote, Trampoline, ein Fitnessparcours beziehungsweise Calisthenics-Bereich sowie zusätzliche Sitzmöglichkeiten – wurden gezielt aufgegriffen und konkret in die Planung eingearbeitet.

Auf dieser Basis wurde ein schlüssiges Gesamtkonzept entwickelt, das dem Park eine klare Struktur gibt und zugleich zentrale Aspekte wie Aufenthaltsqualität, Sicherheit, Barrierefreiheit, ökologische Wirkung und soziale Integration stärkt.

Im nördlichen Bereich ist ein Wasserspielplatz vorgesehen, der vor allem an warmen Tagen ein beliebter Anlaufpunkt sein wird. Im Westen wird der Bolzplatz saniert und eine Calisthenics-Anlage errichtet, die vielseitige Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für verschiedene Altersgruppen bietet. Die erweiterte Fläche im Süden wird zu einer Abenteuerspiellandschaft gestaltet, die Raum zum Entdecken und aktiven Spielen schafft. Der östliche Teil bleibt als weitläufige Wiesenfläche erhalten und wird durch zusätzliche Spielangebote ergänzt. Im Zentrum des Parks wird die neu gestaltete Parkmitte sein, die als Treffpunkt und Veranstaltungsort das gemeinschaftliche Miteinander stärkt. So entwickelt sich der Thomas-Nast-Park zu einem lebendigen Ort für Bewegung, Begegnung und Erholung – für alle Generationen.

Und so geht es weiter: Im Jahr 2026 wird die Entwurfsplanung der Förderbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Bei einer positiven Entscheidung können anschließend die Bauleistungen ausgeschrieben werden, sodass die Umsetzung voraussichtlich ab 2027 beginnen kann.

Weitere Informationen sind auf der Webseite des Quartiersmanagement Horst www.landau-horst.de zu finden.

Bildunterschrift: Beim Winterfest im Thomas-Nast-Park stellten das Quartiersmanagement Horst, die städtische Grünflächenabteilung sowie das beauftragte Planungsbüro die Umbaupläne vor. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 18:40