  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

02.03.2026, 18:40 Uhr

Landau – Winterfest im Thomas-Nast-Park: Entwurfsplanung und Ergebnisse der Bürgerbeteiligung jetzt online verfügbar

Landau /Metropolregion Rhein-Neckar – Trotz Nässe und winterlicher Kälte war die Stimmung sonnig. Im Landauer Thomas-Nast-Park fand kürzlich ein Winterfest statt. Bei Heißgetränken und Schokoäpfeln stand vor allem eine zentrale Frage im Mittelpunkt: Wie wird der Thomas-Nast-Park künftig aussehen? Das Quartiersmanagement Horst, die städtische Grünflächenabteilung sowie das beauftragte Planungsbüro stellten die Umbaupläne vor. Dem Planungsprozess war eine Bürgerbeteiligung vorausgegangen. Vor Ort konnten sich die Besucherinnen und Besucher nun ein Bild davon machen, wie ihre Anregungen und Wünsche konkret in die Planungen eingeflossen sind – und welche Veränderungen den Park in Zukunft prägen werden. Die Entwurfsplanung, die Beschreibung der Maßnahmen und die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung sind ab sofort auf der Webseite des Quartiersmanagements Horst online abrufbar.

Oberbürgermeister Dominik Geißler betont: „Unser Ziel ist es, den Park so weiterzuentwickeln, dass sich dort alle Generationen wohlfühlen – ob zum Entspannen, Spielen oder für Bewegung an der frischen Luft. Besonders freut mich, dass viele Ideen und Wünsche aus der Bürgerschaft in die Planung eingeflossen sind. Der Park ist ein Ort für alle – und deshalb ist es wichtig, dass ihn auch alle mitgestalten können.“

Die Grundlage der Planung bildet eine detaillierte Analyse des bestehenden Parks sowie die Empfehlungen eines Integrierten Entwicklungskonzepts und eines Freiraumkonzepts. Einen wesentlichen Beitrag leisteten zudem die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung aus dem Herbst 2025. Die dort besonders häufig genannten und priorisierten Wünsche – wie Schaukeln, Rutschen, Wasserspiele, ein Trinkwasserbrunnen, Kletterangebote, Trampoline, ein Fitnessparcours beziehungsweise Calisthenics-Bereich sowie zusätzliche Sitzmöglichkeiten – wurden gezielt aufgegriffen und konkret in die Planung eingearbeitet.

Auf dieser Basis wurde ein schlüssiges Gesamtkonzept entwickelt, das dem Park eine klare Struktur gibt und zugleich zentrale Aspekte wie Aufenthaltsqualität, Sicherheit, Barrierefreiheit, ökologische Wirkung und soziale Integration stärkt.

Im nördlichen Bereich ist ein Wasserspielplatz vorgesehen, der vor allem an warmen Tagen ein beliebter Anlaufpunkt sein wird. Im Westen wird der Bolzplatz saniert und eine Calisthenics-Anlage errichtet, die vielseitige Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für verschiedene Altersgruppen bietet. Die erweiterte Fläche im Süden wird zu einer Abenteuerspiellandschaft gestaltet, die Raum zum Entdecken und aktiven Spielen schafft. Der östliche Teil bleibt als weitläufige Wiesenfläche erhalten und wird durch zusätzliche Spielangebote ergänzt. Im Zentrum des Parks wird die neu gestaltete Parkmitte sein, die als Treffpunkt und Veranstaltungsort das gemeinschaftliche Miteinander stärkt. So entwickelt sich der Thomas-Nast-Park zu einem lebendigen Ort für Bewegung, Begegnung und Erholung – für alle Generationen.

Und so geht es weiter: Im Jahr 2026 wird die Entwurfsplanung der Förderbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Bei einer positiven Entscheidung können anschließend die Bauleistungen ausgeschrieben werden, sodass die Umsetzung voraussichtlich ab 2027 beginnen kann.

Weitere Informationen sind auf der Webseite des Quartiersmanagement Horst www.landau-horst.de zu finden.

Bildunterschrift: Beim Winterfest im Thomas-Nast-Park stellten das Quartiersmanagement Horst, die städtische Grünflächenabteilung sowie das beauftragte Planungsbüro die Umbaupläne vor. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 18:40

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

    INSERAT

    Kathrin Hammer SPD

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com