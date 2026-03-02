Landau wählt vor: 4.300 Briefwahlunterlagen in der ersten Woche ausgestellt

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Countdown läuft – und viele Landauerinnen und Landauer drücken schon jetzt aufs Tempo: 4.300 Briefwahlunterlagen hat das städtische Wahlamt in der ersten Woche bereits ausgestellt. Die Landtagswahl am 22. März rückt näher, und die organisatorischen Vorbereitungen vor Ort laufen auf Hochtouren.

Wichtig zu wissen für Wählerinnen und Wähler:

Die Wahlbenachrichtigungen in der Stadt Landau wurden zugestellt. Wer jetzt noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, jedoch glaubt, wahlberechtigt zu sein, sollte sich umgehend – spätestens jedoch bis zum 6. März – unter den Telefonnummern 06341/13-1104 oder 06341/13-1108 an das Wahlamt wenden.

Das jeweils zuständige Wahllokal ist auf der Wahlbenachrichtigung angegeben.

Auf deren Rückseite befindet sich ein Wahlscheinantrag, mit dem Briefwahlunterlagen angefordert werden können. Zudem ist die Online-Beantragung über die städtische Webseite unter www.landau.de/landtagswahlen möglich.

Wer die Briefwahl persönlich beantragen und die eigene Stimme direkt vor Ort abgeben möchte, kann dies im Briefwahlbüro in Sitzungszimmer 8 des Rathauses tun. Das Briefwahlbüro ist gut ausgeschildert und zu folgenden Öffnungszeiten erreichbar: Montag bis Mittwoch 8:30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 8:30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr und Freitag 8:30 bis 12 Uhr. Am Freitag, 20. März, ist das Briefwahlbüro zusätzlich durchgehend bis 15 Uhr geöffnet.

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen spätestens am Sonntag, 22. März, um 18 Uhr im Rathaus wieder eingegangen sein. Wahlbriefe können im Briefwahlbüro abgegeben oder in die Hausbriefkästen des Rathauses eingeworfen werden. Bei postalischer Rücksendung empfiehlt die Stadt, die Unterlagen spätestens am Mittwoch vor der Wahl aufzugeben.

