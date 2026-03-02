Landau – Sanierung der Landauer Herrenbergstraße in den Osterferien: Stadt informiert Anliegerinnen und Anlieger

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 30 Bürgerinnen und Bürger haben sich jetzt bei einer städtischen Informationsveranstaltung in den Räumlichkeiten der Firma Wickert Holzfachhandel über die geplante Sanierung der Landauer Herrenbergstraße informiert. Die Maßnahme betrifft den Abschnitt zwischen der Kreuzung Godramsteiner Straße und der B 10-Brücke und soll in den Osterferien vom 30. März bis zum 10. April umgesetzt werden.

Dabei handelt die Stadt im Auftrag des Landes: Grundlage ist eine Zustandserfassung des Landesbetriebs Mobilität (LBM), bei der Sanierungsbedarf festgestellt wurde. Der LBM hat die Stadt Landau daraufhin beauftragt, die Arbeiten für die innerorts liegende Landesstraße auszuschreiben und umzusetzen. Insgesamt werden rund 3.800 Quadratmeter Asphalt erneuert.

„Wir setzen hier eine Maßnahme des Landes um und haben uns bewusst für eine Sanierung unter Vollsperrung entschieden“, betonte Oberbürgermeister Dominik Geißler bei der Veranstaltung. „So können die Arbeiten gebündelt und zügig durchgeführt werden. Uns ist klar, dass eine Sperrung immer Einschränkungen für die Anliegerinnen und Anlieger bedeutet. Umso wichtiger ist es, transparent zu informieren und die Belastung zeitlich so kurz wie möglich zu halten.“

Im Zuge der Arbeiten wird außerdem die östliche Bushaltestelle in der Herrenbergstraße barrierefrei ausgebaut und es entsteht zur besseren Querung ein ebenfalls barrierefreier Übergang. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 200.000 Euro. Davon übernimmt der LBM etwa 187.000 Euro für die Asphaltsanierung, die Stadt trägt rund 13.000 Euro für die barrierefreien Ausbauten.

Warum die Sanierung notwendig ist, obwohl die Straße oberflächlich noch vergleichsweise in Ordnung wirkt, erläuterte bei der Veranstaltung der Leiter der städtischen Mobilitätsabteilung Ralf Bernhard: „Von außen lässt sich der tatsächliche Zustand einer Straße oft nicht erkennen. Entscheidend ist auch, was unter der Deckschicht passiert. Wenn wir jetzt handeln, sichern wir die Herrenbergstraße für die kommenden 20 bis 30 Jahre. Damit vermeiden wir später einen kompletten Ausbau mit deutlich längerer Bauzeit.“

Während der Bauzeit wird die Herrenbergstraße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Die Umleitung von und nach Nußdorf erfolgt über Godramstein. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten umgesetzt, damit der Lieferverkehr für die Gewerbebetriebe in der Lotsch- und der Bornbachstraße bestmöglich aufrechterhalten werden kann.

Bildunterschrift: In den Räumlichkeiten der Firma Wickert Holzfachhandel fand jetzt die Informationsveranstaltung für die Sanierung der Landauer Herrenbergstraße statt. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 12:49