Heidelberg – Bergbahn-Inspektion ab dem 9. März 2026 – Ersatzverkehr eingerichtet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Von Montag, den 9. März 2026, bis einschließlich Freitag, den 27. März 2026 sind die Heidelberger Bergbahnen nicht in Betrieb. Grund ist eine umfassende, sicherheitstechnische Prüfung, die jedes Jahr durchgeführt wird.

Für die Strecke der unteren Bergbahn wird ein Busverkehr eingerichtet: Der Bus fährt täglich im 30-Minuten-Takt zwischen 9 und 18 Uhr vom Kornmarkt und Schloss bis zur Molkenkur und von dort aus wieder zurück. Von der Molkenkur startet die letzte Talfahrt um 17.45 Uhr. Für den Ersatzverkehr werden keine Tickets benötigt. Wer das Schloss besichtigen möchte, kann die Tickets direkt am Schloss kaufen. Die verschiedenen Zusteigemöglichkeiten für den Bergbahnersatzverkehr finden Sie im beigefügten Fahrplan.

Der Königstuhl wird von der regulären Buslinie 39 angefahren. Der 39er-Bus hält nicht an der Talstation. Alternativ fährt ab der Station Molkenkur auch die Linie 30. Für diese Verbindungen gelten die Tarife des ÖPNV.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg GmbH

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 13:22