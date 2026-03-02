Heidelberg – Anmeldung für die BestBrewChallenge 2026 startet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Jetzt registrieren und Teil des weltweit größten simultanen Bierbrau-Events werden.

Die internationale Brau-Community ist eingeladen, sich ab sofort für die BestBrewChallenge 2026 anzumelden. Das von der Palatia Malz GmbH organisierte jährlich stattfindende Event gilt als das weltweit größte simultane Gemeinschaftsbrauen und richtet sich an Hobbybrauer sowie Brauereien jeder Größe rund um den Globus.

Vom 20. bis 26. April 2026 wird weltweit zeitgleich ein Bier eines vorgegebenen Stils eingebraut – in diesem Jahr ein Dunkles Weizenbier, das ausschließlich mit BEST Weizenmalzen und BEST Röstmalzen gebraut wird.

Die BestBrewChallenge bietet Brauerinnen und Brauern die Möglichkeit, ihre Kreativität unter einheitlichen Bedingungen unter Beweis zu stellen – von der Rezeptentwicklung bis zur gemeinsamen Veröffentlichung von Braumomenten unter dem Hashtag #bestbrewchallenge.

So funktioniert die Teilnahme:

Registrierung bis 19. April 2026 über die offizielle Website www.bestbrewchallenge.com

Brauen des Dunklen Weizenbieres zwischen dem 20. und 26. April 2026

Einsenden der Bier-Kreation bis zum 15. Juni 2026

Die Biere werden in einem Blind Tasting von einer Jury aus professionellen Sommeliers und Sommelieren bewertet. Jedes eingeschickte Bier erhält eine individuelle sensorische Bewertung. Dafür müssen drei Liter des Wettbewerbsbieres spätestens bis 15. Juni 2026 eingesendet werden. Das Siegerbier wird in größerem Maßstab eingebraut und am BESTMALZ-Stand auf der BRAU Beviale in Nürnberg vom 10.–12. November 2026 ausgeschenkt.

Quelle:

Palatia Malz GmbH

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 12:44