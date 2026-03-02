  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Image001
02.03.2026, 12:39 Uhr

Heidelberg – Anmeldung für die BestBrewChallenge 2026 startet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Jetzt registrieren und Teil des weltweit größten simultanen Bierbrau-Events werden.
Die internationale Brau-Community ist eingeladen, sich ab sofort für die BestBrewChallenge 2026 anzumelden. Das von der Palatia Malz GmbH organisierte jährlich stattfindende Event gilt als das weltweit größte simultane Gemeinschaftsbrauen und richtet sich an Hobbybrauer sowie Brauereien jeder Größe rund um den Globus.

Vom 20. bis 26. April 2026 wird weltweit zeitgleich ein Bier eines vorgegebenen Stils eingebraut – in diesem Jahr ein Dunkles Weizenbier, das ausschließlich mit BEST Weizenmalzen und BEST Röstmalzen gebraut wird.

Die BestBrewChallenge bietet Brauerinnen und Brauern die Möglichkeit, ihre Kreativität unter einheitlichen Bedingungen unter Beweis zu stellen – von der Rezeptentwicklung bis zur gemeinsamen Veröffentlichung von Braumomenten unter dem Hashtag #bestbrewchallenge.

So funktioniert die Teilnahme:

Registrierung bis 19. April 2026 über die offizielle Website www.bestbrewchallenge.com

Brauen des Dunklen Weizenbieres zwischen dem 20. und 26. April 2026

Einsenden der Bier-Kreation bis zum 15. Juni 2026

Die Biere werden in einem Blind Tasting von einer Jury aus professionellen Sommeliers und Sommelieren bewertet. Jedes eingeschickte Bier erhält eine individuelle sensorische Bewertung. Dafür müssen drei Liter des Wettbewerbsbieres spätestens bis 15. Juni 2026 eingesendet werden. Das Siegerbier wird in größerem Maßstab eingebraut und am BESTMALZ-Stand auf der BRAU Beviale in Nürnberg vom 10.–12. November 2026 ausgeschenkt.

Quelle:
Palatia Malz GmbH

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 12:44

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    4 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten
    Theater im Pfalzbau – Kinder- & Jugendtheater präsentiert für Kinder ab 6 Jahren „Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten“
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    + 3 Mehr
    + 4 Mehr
    + 6 Mehr
    + 5 Mehr