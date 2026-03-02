Gleisweiler – Motorradfahrerin verliert die Kontrolle

Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Gegen 16:00 Uhr kam gestern (01.03.2026) eine 38-jährige Motorradfahrerin auf der L 509 zwischen Burrweiler und Gleisweiler aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Sie verlor die Kontrolle über ihr Zweirad und kollidierte mit einem Sandsteinpoller neben der Fahrbahn. Mit einer Fraktur am Handgelenk wurde die Frau durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden.
Quelle
Polizeiinspektion Edenkoben
Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 13:44