Edenkoben – Hinweis der Polizei: Neues Versicherungsjahr hat begonnen

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Jeweils am 1. März beginnt das neue Versicherungsjahr für Mofas, Mopeds, Roller, S-Pedelecs, E-Bikes, E-Scooter und andere Elektrokleinstfahrzeuge. Um den Vorgaben des Pflichtversicherungsgesetzes zu entsprechen, muss das Kennzeichen gewechselt werden. Die Gültigkeit des Versicherungsschutzes lässt sich dabei an der Farbe ablesen: Ab dem 01.03.2026 ist die Farbe Schwarz vorgeschrieben. Wer weiterhin mit einem grünen Kennzeichen unterwegs ist, macht sich nach § 6 des Pflichtversicherungsgesetzes strafbar. In diesem Fall besteht kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug, was eine Geld- oder sogar Freiheitsstrafe nach sich ziehen kann. Allein am gestrigen Tag mussten vier Strafverfahren eingeleitet werden, da vier E-Scooter-Fahrer im Bereich Edenkoben ohne gültigen Versicherungsschutz kontrolliert wurden.
Polizeiinspektion Edenkoben
Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 13:53