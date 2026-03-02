  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Web ohne Text Philipp Scharrenberg Verwirren ist menschlich Foto
02.03.2026, 12:34 Uhr

Böhl-Iggelheim – Kabarett mit Philipp Scharrenberg „Verwirren ist menschlich“

Web ohne Text Philipp Scharrenberg Verwirren ist menschlich FotoBöhl-Iggelheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 21. März um 20 Uhr gastiert der Kabarettist, Autor und aus dem SWR-Fernsehen bekannte Moderator Philipp Scharrenberg beim Kulturverein DorfArt in Böhl-Iggelheim. Er präsentiert sein Programm „Verwirren ist menschlich“ – Kabarett & zärtliche Mindfucks, das 2023 mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet wurde.

‚Mindfuck‘ heißt Verwirrung mit Methode. Und die Verwirrung ist da. Sie geistert durch die sozial schwachen Medien und liegt im grüngewaschenen Supermarktregal. Wo früher Zeitungsenten schwammen, quaken heute alternative Wahrheiten. Zeit, uns aus der Irre zu führen! Philipp Scharrenberg hält nichts von künstlicher Intelligenz – lieber macht er intelligente Kunst. Zum Mitdenken. Sprachverspielt wie immer, mit Gedichten, Songs und Stand-Up zeigt er auf, wie schwierig es ist, sich der eigenen Meinung heute noch sicher zu sein.

Einen Eindruck gibt dieser Trailer auf seiner Webseite philippscharrenberg.com. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Leser in KW 11 oder 12 auf diese Veranstaltung aufmerksam machen. Im Anhang sehen Sie den Pressetext sowie drei Fotos (© Marvin Ruppert).

Veranstaltung in der SG-Halle Iggelheim, Am Neugraben 14. Eintritt 20 Euro, Kartenreservierungen unter 06324-818176 oder info@dorfart.org

Quelle: Kulturverein DorfArt

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 12:34

