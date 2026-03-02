Bad Bergzabern – Schulwegüberwachung und weitere Kontrollen

Bad Bergzabern / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am heutigen Montag wurden im Stadtgebiet Bad Bergzabern durch Unterstützungskräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei der Überwachung der neuen Verkehrsführung in der Lessingstraße, der Gurtpflicht sowie der Ablenkung durch Mobiltelefone. Hierbei konnten zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie eine missbräuchliche Nutzung des Mobiltelefons festgestellt werden.
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 18:47