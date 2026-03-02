Annweiler – Verkehrskontrollen anlässlich der Tunnelsperrungen

Annweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am heutigen Tag, 02.03.2026, wurde durch die Polizei Annweiler (mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei), anlässlich der Tunnelgruppensperrung, Verkehrskontrollen durchgeführt. Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Einhaltung des Durchfahrtverbotes für LKW. Es wurden 21 Fahrzeugführer festgestellt, welche gegen das Verbot verstoßen haben. Gegen diese wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren in Höhe von 100EUR eingeleitet und die Fahrer wurden zurückgeschickt.

Außerdem wurden aufgrund Bürgerbegehrens, in Sarnstall, Rinnthal und Annweiler Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Lediglich 3 Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 47km/h in der 30-ger Zone und 67 km/h in der 50-ger Zone. Weitere Kontrollen sind für die nächsten Tage bereits geplant.

Quelle:

Polizeiwache Annweiler

Zuletzt aktualisiert am 2. März 2026, 18:46