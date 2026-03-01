Weinheim – 105 Jahre Lebensfreude

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mathilde Zumsteg ist älteste Weinheimerin
Ein außergewöhnlicher Geburtstag in Weinheim: Mathilde Zumsteg feiert
heute, am 1. März, ihren 105. Geburtstag – und ist damit die älteste Bürgerin der Stadt.
Oberbürgermeister Manuel Just ließ es sich nicht nehmen, der Jubilarin persönlich zu
gratulieren und ihr die besten Wünsche der Stadt zu überbringen.
„Meine Medizin ist die Zufriedenheit“, sagt Mathilde Zumsteg mit einem warmen Lächeln –
ein Satz, der sie seit Jahren begleitet und der wohl ihr ganz persönliches
Lebensgeheimnis ist. Schon zu ihrem 104. Geburtstag im vergangenen Jahr hatte sie mit
bester Laune und geistiger Frische beeindruckt. Damals gratulierten neben
Oberbürgermeister Manuel Just auch die Oberflockenbacher Ortsvorsteherin Carola
Meyer, Pfarrerin Nicole Mautner. Dieses Jahr übernahm diese Ehre neben Just der
stellvertretende Ortsvorsteher Gernot Rupp, da Frau Zumsteg ihr ganzes Leben im
Weinheimer Ortsteil Oberflockenbach verbracht hat.
Heute blickt die 105-Jährige auf ein langes, erfülltes Leben zurück. Erst vor wenigen
Wochen, am 22. Januar 2026, ist sie in das Bodelschwingh-Heim gezogen und hat damit
einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Ihre Familie besucht sie regelmäßig, was ihr
große Freude bereitet. Für den kommenden Sommer sind gemeinsame Spaziergänge im
Schlosspark geplant.
Geistig ist Mathilde Zumsteg weiterhin erstaunlich rege: Jeden Morgen löst sie mit
Begeisterung kleine Rechenaufgaben. Sie interessiert sich für Brettspiele wie Halma und
Mühle, malt gerne Tierbilder aus und verfolgt nach wie vor aufmerksam das
Sportgeschehen – insbesondere die Spiele ihres Lieblingsvereins Borussia Dortmund.
„Seid zufrieden mit dem, was ihr habt, dann findet ihr euren inneren Frieden – und das hält
euren Geist gesund“, gibt sie den Menschen mit auf den Weg.
Oberbürgermeister Manuel Just würdigte die Jubilarin als Vorbild: „Mit Ihrer positiven
Lebenseinstellung sind Sie für uns alle ein Beispiel. Sie zeigen, dass Zufriedenheit und
Lebensfreude der beste Begleiter durch die Jahre sind.“
Mathilde Zumsteg, Mutter, Oma und Uroma einer großen Familie, genießt die Nähe ihrer
Angehörigen sehr. Die Familie ist ihr wichtigster Halt – und ein Grund für ihre große
Dankbarkeit.
Mit ihrem 105. Geburtstag schreibt Mathilde Zumsteg ein besonderes Kapitel Weinheimer
Stadtgeschichte. Und ganz in ihrem Sinne blickt sie gelassen und zufrieden auf das neue
Lebensjahr: „Ich freue mich über jeden Tag.“
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 21:32