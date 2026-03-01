Weinheim – 105 Jahre Lebensfreude



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mathilde Zumsteg ist älteste Weinheimerin

Ein außergewöhnlicher Geburtstag in Weinheim: Mathilde Zumsteg feiert

heute, am 1. März, ihren 105. Geburtstag – und ist damit die älteste Bürgerin der Stadt.

Oberbürgermeister Manuel Just ließ es sich nicht nehmen, der Jubilarin persönlich zu

gratulieren und ihr die besten Wünsche der Stadt zu überbringen.

„Meine Medizin ist die Zufriedenheit“, sagt Mathilde Zumsteg mit einem warmen Lächeln –

ein Satz, der sie seit Jahren begleitet und der wohl ihr ganz persönliches

Lebensgeheimnis ist. Schon zu ihrem 104. Geburtstag im vergangenen Jahr hatte sie mit

bester Laune und geistiger Frische beeindruckt. Damals gratulierten neben

Oberbürgermeister Manuel Just auch die Oberflockenbacher Ortsvorsteherin Carola

Meyer, Pfarrerin Nicole Mautner. Dieses Jahr übernahm diese Ehre neben Just der

stellvertretende Ortsvorsteher Gernot Rupp, da Frau Zumsteg ihr ganzes Leben im

Weinheimer Ortsteil Oberflockenbach verbracht hat.

Heute blickt die 105-Jährige auf ein langes, erfülltes Leben zurück. Erst vor wenigen

Wochen, am 22. Januar 2026, ist sie in das Bodelschwingh-Heim gezogen und hat damit

einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Ihre Familie besucht sie regelmäßig, was ihr

große Freude bereitet. Für den kommenden Sommer sind gemeinsame Spaziergänge im

Schlosspark geplant.

Geistig ist Mathilde Zumsteg weiterhin erstaunlich rege: Jeden Morgen löst sie mit

Begeisterung kleine Rechenaufgaben. Sie interessiert sich für Brettspiele wie Halma und

Mühle, malt gerne Tierbilder aus und verfolgt nach wie vor aufmerksam das

Sportgeschehen – insbesondere die Spiele ihres Lieblingsvereins Borussia Dortmund.

„Seid zufrieden mit dem, was ihr habt, dann findet ihr euren inneren Frieden – und das hält

euren Geist gesund“, gibt sie den Menschen mit auf den Weg.

Oberbürgermeister Manuel Just würdigte die Jubilarin als Vorbild: „Mit Ihrer positiven

Lebenseinstellung sind Sie für uns alle ein Beispiel. Sie zeigen, dass Zufriedenheit und

Lebensfreude der beste Begleiter durch die Jahre sind.“

Mathilde Zumsteg, Mutter, Oma und Uroma einer großen Familie, genießt die Nähe ihrer

Angehörigen sehr. Die Familie ist ihr wichtigster Halt – und ein Grund für ihre große

Dankbarkeit.

Mit ihrem 105. Geburtstag schreibt Mathilde Zumsteg ein besonderes Kapitel Weinheimer

Stadtgeschichte. Und ganz in ihrem Sinne blickt sie gelassen und zufrieden auf das neue

Lebensjahr: „Ich freue mich über jeden Tag.“

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 21:32