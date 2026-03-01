Speyer – Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum von Mittwoch, 18.02.2026, 19:30 Uhr, bis Donnerstag, 19.02.2026, 10:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Schule im Erlich in Speyer zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 47-Jähriger stellte seinen weißen Renault Clio außerhalb der Öffnungszeiten der Schule auf dem Parkplatz ab. Als er am Folgetag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Beifahrerseite fest. Nach derzeitigem Stand wurden der rechte Kotflügel sowie der Radkasten durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug eingedrückt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle Speyer zu melden (06232/1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de).

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 20:42