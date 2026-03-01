Speyer – Joachim Streit im AV03 – Politik hautnah erleben

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. –

FREIE WÄHLER Spitzenkandidat Dr. Joachim Streit kommt am

zum Athletenverein nach Speyer zu einem politischen Stammtisch.

Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.

Quelle Freie Wähler Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 11:10