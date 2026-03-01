Speyer – Joachim Streit im AV03 – Politik hautnah erleben

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar - Die eigene Komfortzone verlassen, Neues entdecken, ein neues Genre ausprobieren oder sich beim nächsten Buch einfach überraschen lassen: Dazu lädt die Stadtbibliothek Landau bei ihrer ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar - Theater im Pfalzbau - Kinder- & Jugendtheater - Der Zauberer Beelzebub Irrwitzer hat ein Problem: Ein Pakt mit dem Teufel verpflichtet ihn, Naturkatastrophen, Seuchen und ... Mehr lesen
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar - Von NULLTARIF MANNHEIM: Wir laden Sie hiermit herzlich zu einer Veranstaltung zum Thema Nulltarif Mannheim ein. Wo: Bürgerhaus Neckarstadt West Wann: Mo., 23. Februar 26, ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - 1940 ist das dramatischste Jahr der deutschen Literaturgeschichte. Im Handstreich hat Hitlers Wehrmacht Frankreich besiegt. Die Gestapo fahndet nach den deutschen Nazifeinden, die in Frankreich ... Mehr lesen
Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (red/ak) - Für Schwangere und frischgebackene Eltern gibt es wieder die Möglichkeit, sich persönlich mit anderen über das Stillen auszutauschen oder beraten zu lassen. ... Mehr lesen
Limburgerhof / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 24. Februar, kommt Alexander Schweitzer, Spitzenkandidat der SPD Rheinland-Pfalz zur Landtagswahl und Ministerpräsident, mit seiner ‚Alexander Schweitzer Tour.' nach Limburgerhof. Gemeinsam mit ... Mehr lesen
Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Volkshochschule lädt am 25. Februar zu einem besonderen Musikvortrag ein, der einen der bedeutendsten Komponisten der Klaviermusik in den Mittelpunkt stellt: Frédéric Chopin. Unter dem Titel „Chopins ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich der Neuerscheinung des Buches „Sieben Pralinen aus Heidelberg“ begrüßt die UNESCO-Literaturstadt Autorin Hanna Osadko und Illustratorin Sofia Osadko zurück in Heidelberg. Im Frühjahr 2023 ... Mehr lesen
Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Um den richtigen Einstieg ins Berufsleben zu finden, setzten viele Jugendliche auf ein betriebliches Praktikum. Es gibt erste Einblicke in die zukünftigen Tätigkeiten im Berufsleben ... Mehr lesen
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar - Am Mittwoch, den 25. Februar laden die Reiss-Engelhorn-Museen um 14:30 Uhr zur Zeitreise ein. Bei einer Führung und einem Workshop für Erwachsene werden die Uhren ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Der frühere hessische Ministerpräsident Volker Bouffier steht für klare Führung, sicherheitspolitische Erfahrung und pragmatische Lösungen in herausfordernden Zeiten. Im Gespräch geht es um politische Handlungsfähigkeit, ... Mehr lesen
Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Über 300 Aussteller unterstützen bei der Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium vom 26. bis 28. Februar bei der Berufswahl, geben Tipps zur Weiterbildung und bieten offene ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar - Am Freitag, 06. Februar 2026, heißt es wieder Turmklang im Turmrestaurant. Von 20:00 bis 24:00 Uhr sorgt DJ Soulstar für entspannte Afterwork-Vibes und den passenden ... Mehr lesen
Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar - Ausblick auf die nächste Highlight-Auktion - Nach der erfolgreichen Auktion der Orientteppiche richtet sich der Blick bereits auf das nächste Glanzlicht im Auktionskalender von Henry's ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - „Der Mythos vom einsamen Wolf“ -Viele Männer kennen den Mythos vom einsamen Wolf. In vielen Lebensphasen versuchen sie, diesem Ideal zu entsprechen: stark, unabhängig, unverwundbar. ... Mehr lesen
Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar - Im Henry’s Auktionshaus in Mutterstadt dreht sich am Samstag, 28. Februar 2026, alles um besondere Stücke mit Geschichte. Bei der großen Antiquitäten & Sammlerstücke Auktion ... Mehr lesen
Das Kinder und Jugendtheater des Prinzregenten Theater präsentiert Schlumpi und Pumpi – für Kinder ab 3 Jahren. Nach einem ohnehin schweren Hundeleben gerät der Dalmatiner Schlumpi in einen Verkehrsunfall. Humpelnd ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar - Der eingefleischte Junggeselle Henry genießt sein unbeschwertes Single-Dasein – bis das Testament seiner geliebten Tante sein Leben schlagartig verändert. Das Erbe gibt es nur unter ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers von Friesenheim, Dr. Thorsten Ralle, findet am Montag, 2. März 2026, von 9 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro, Luitpoldstraße 48, ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Zum "Tanztee" mit Live-Musik lädt der Seniorentreff Friesenheim, Luitpoldstraße 99, am Montag, 2. Februar 2026, sowie am Montag, 2. März 2026, jeweils ab 14.30 Uhr. ... Mehr lesen
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Seit Ende des 19. Jahrhunderts kämpfen Frauen für ihr Wahlrecht. Die so genannten Suffragetten waren die ersten organisierten Frauenrechtlerinnen. Sie legten die Grundsteine für das ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Vorfeld der Landtagswahl bietet das abwechslungsreiche Quiz neben Fragen zu Politik, Geografie und der Geschichte Baden-Württembergs auch Alltägliches, Kurioses und Lustiges rund ums Ländle. ... Mehr lesen
Hochstadt / Metropolregion Rhein-Neckar - Ein Spaziergang in geselliger Runde tut gut und fördert die Gesundheit. Dazu lädt die Fachkraft Gemeindeschwester plus Nadja Hieb gemeinsam mit den Naturfreunden Hochstadt am ... Mehr lesen
Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak)- Die Bedürfnisse von Familien mit Kindern mit Behinderung in den Blick nehmen und passende neue Angebote für sie entwickeln – darauf zielt das Netzwerkforum Familienbildung ab, ... Mehr lesen
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Das Team der Stadtbibliothek Mannheim zeigt und erklärt Technologie, Funktionen und Anwendungsgebiete des 3D-Drucks. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 4. März 2026, 17 Uhr in ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Nach dem Wegzug der Verlagsgruppe Springer Nature im Juli 2024 soll das Areal des ehemaligen Verlagsgebäudes an der Tiergartenstraße neu entwickelt werden. Die Kraus Immotec ... Mehr lesen
Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Seniorinnen und Senioren, die einen inspirierenden Vormittag erleben wollen, sind zum „Kreativen Frühstück" im Pumpwerk eingeladen. Beim kommenden Termin, am Donnerstag, 5. März, 9.30 bis ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen bietet ab Donnerstag, 5. März 2026, von 10 bis 11 Uhr den Kurs "Mehr Beweglichkeit – Stuhlgymnastik für Senior*innen" an. Der ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Das Familienbüro der Stadt Heidelberg geht wieder on Tour: Am Donnerstag, 5. März 2026, lädt es um 17 Uhr in den Räumlichkeiten des Quartiersmanagements Rohrbach-Hasenleiser, ... Mehr lesen
Landau/Metropolregion Rhein-Neckar - Der Frühling steht vor der Tür – höchste Zeit, dass sich auch die Stadt Landau bereit macht für die Freiluftsaison: Aus diesem Grund sind alle Bürgerinnen und ... Mehr lesen
Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - „Wer rastet, der rostet!", so lautet das Motto der Seniorenbeauftragten Jutta Ultes, Hainfeld, und von Katharina Rösch, Fachkraft Gemeindeschwester plus im Landkreis Südliche Weinstraße. Gemeinsam ... Mehr lesen
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar - Am Freitag, 6. März 2026, organisiert das Netzwerk Mädchen*arbeit in Mannheim (NEM*A) gemeinsam mit der Koordinierungsstelle Mädchen*arbeit der Stadt Mannheim und in Kooperation mit dem ... Mehr lesen
Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 12. Februar 2026 luden die Veranstalter der Next Step Sinsheim zur zweiten Pressekonferenz ein, um letzte Informationen zum bevorstehenden „Langen Abend der Berufsorientierung“ am Freitag, 6. März ... Mehr lesen
Mit dem berühmten ersten Satz entfaltet der 1851 erschienene Roman von Herman Melville bis heute eine enorme Sogwirkung. Erzähler Ismael heuert auf dem Walfänger Pequod an, der unter dem Kommando ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Das große Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Jubiläum von „Singen macht Schule“ findet am Sonntag, 8. März 2026 um 17 Uhr in der Musik- und Singschule, Kirchstraße ... Mehr lesen
Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Nach der großen Resonanz im vergangenen Jahr lädt die Stadt Heppenheim am Sonntag den 8. März 2026, um 19:00 Uhr erneut zu einer Laternenführung anlässlich ... Mehr lesen
Direkt am Internationalen Frauentag, Sonntag, den 08. März, 9.30 Uhr, wird wieder das Frauenfrühstück in Mutterstadt angeboten. „Frauen lassen sich kulinarisch von Frauen verwöhnen“ - mit einem leckeren Frühstücksbuffet der ... Mehr lesen
Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Einmal im Monat lädt Nadine A. Michel, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim, gemeinsam mit ihrem Team zu einem Infoabend für werdende Eltern ... Mehr lesen
Himbeer, Schoko, Pistazie oder Mango? Waffel oder Becher? Mit Sahne, mit Soße – und wenn ja, welche? Ein scheinbar harmloser Eiskauf entpuppt sich schnell als echte Herausforderung. Besonders dann, wenn ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar - Klaviermusik am Nachmittag mit Haiting Ning. Bloch Zentrum "Die hörbare Welt" - Nachmittagskonzert mit Ausstellungsbesuch Dienstag | 10. März | 16 Uhr Eintritt 7 Euro, ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Das Team des Seniorenzentrums LU kompakt bietet am Mittwoch, 11. März 2026, einen Ausflug ins Dynamikum Pirmasens an. Die Teilnahmegebühr beträgt 13 Euro pro Person. ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Ein neuartiges Muskel- und Erlebnistraining für Eltern mit ihren Babys (4 Monate bis 18 Monate) bietet die Evangelische Erwachsenenbildung Heidelberg an. Es besteht aus Gymnastik, ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Im Kontext des diesjährigen „Equal Pay Day“ zeigt das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem Gloria Kino Hauptstraße 146, am 12. ... Mehr lesen
Die Heimat der international gefeierten Tanzcompagnie Grupo Corpo ist die Millionenstadt Belo Horizonte, Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Minas Gerais. Dort schlossen sich 1975 sechs Geschwister gemeinsam mit Freunden zu einer ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg lädt am 14. März zum 21. Krebspatiententag ein. Der Patiententag bietet allgemeinverständliche Fachvorträge, Expertenforen zu speziellen Krebserkrankungen und ... Mehr lesen
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Nach den Sachbeschädigungen in der Silvesternacht laden die Abteilung Jugendförderung und der Förderverein des Jugendhauses Schönau am Samstag, 14. März 2026, von 14 bis 18 ... Mehr lesen
Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar - Am Samstag, den 14. März 2026, lädt die Stadt von 10 bis 12 Uhr zum 14. Hockenheimer „Dreck-Weg-Tag“ ein. Mit dieser Aktion soll Hockenheim sauberer ... Mehr lesen
Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der traditionelle Sommertagszug in Weinheim, eines der stimmungsvollsten Brauchtumsfeste der Region, findet auch in diesem Jahr am Sonntag Laetare, den 15. März 2026, statt. Mit bunt geschmückten Festwagen, ... Mehr lesen
Mosbach /Metropolregion Rhein-Neckar - Es ist so weit. Am Sonntag, den 15.03.2026, heißt es wieder: „Winter ade – willkommen Frühling!“ und der Winter wird auch in unserer Stadt ausgetrieben. Jedes ... Mehr lesen
Schauspiel - Mischa und Christiane führen eigentlich ein gelungenes Leben: glücklich verheiratet, der Sohn studiert erfolgreich Medizin, alles scheint in geordneten Bahnen zu verlaufen. Doch an Mischas 50. Geburtstag gerät ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar - Lesekreis zu ausgewählten Texten des Philosophen Ernst Bloch Leitung des Lesekreises und weitere Informationen: Prof. Dr. Matthias Mayer (matthias.mayer@ludwigshafen.de) Der Lesekreis findet im großen Veranstaltungsraum ... Mehr lesen
Im Pariser Quartier Latin teilen sich der Schriftsteller Rodolfo und seine Freunde – der Maler Marcello, der Musiker Schaunard und der Philosoph Colline – eine kleine Künstler-WG. Geldsorgen gehören zum ... Mehr lesen
Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Am Samstag, 21. März bieten die Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Ludwigshafen e.V. von 9 bis 13 Uhr ein kostenfreie ... Mehr lesen
Weißwein zu Fisch und Geflügel, Rotwein zu Fleisch und Käse – diese Faustregel gilt seit Generationen als nahezu unumstößlich. Doch im Zeitalter kulinarischer Vielfalt geraten solche Gewissheiten ins Wanken. Auch ... Mehr lesen
Mit On the Move bringen Paul Stebbings und Phil Smith eine eindrucksvolle Theaterproduktion auf die Bühne, die sich mit den Themen Migration, Flucht und interkulturelle Begegnungen auseinandersetzt. Grundlage bilden ausgewählte ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar - Vortrag von Prof. Dr. Jean-Pierre Wils - “Die Hoffnung ist zu einem raren Gut geworden. Wir leben in kargen Hoffnungszeiten. Eine Verteidigung der Hoffnung fällt ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar - Im Fokus steht eine der zentralen Fragen unserer Gegenwart: Warum sollten wir gerade in unsicheren und krisenhaften Zeiten an der Hoffnung festhalten? Prof. Dr. em. ... Mehr lesen
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim bietet einen eintägigen Vollzeitkurs zur Verlängerung der Asbest-Sachkunde mit 8 Unterrichtseinheiten an - In Mannheim bietet die Bildungsakademie der Handwerkskammer ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Das Kulturbüro Rheinland-Pfalz veranstaltet am Donnerstag, 26. März 2026, in Kooperation mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg ein ganztägiges Seminar „Webseite mit ... Mehr lesen
Momo ist ein intensives, vielschichtiges Tanzstück über innere Gegensätze und fragile Balance. Im Zentrum stehen zwei Seelen, die einander bedingen und herausfordern: Die eine schlägt tiefe Wurzeln in die Erde ... Mehr lesen
Konzerte - Der irische Singer-Songwriter Robert John Hope bewegt sich musikalisch zwischen Ambient-Folk, alternativem Pop und Rock. Mit seiner außergewöhnlichen Gesangsstimme, die vom irischen Musikmagazin Hotpress als „ätherisch“ beschrieben wurde, ... Mehr lesen
