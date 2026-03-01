Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Betrunkener LKW-Fahrer verursacht Schaden



Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – In der vergangenen Nacht kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Ein Zeuge meldete um 00:10 Uhr einen auffällig fahrenden LKW.

Der 47-jährige LKW-Fahrer kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr über den Standstreifen. Hierbei touchierte er die rechtsseitig befindliche Leitplanke über mehrere Meter und beschädigte diese erheblich. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne Unterbrechung fort. Im Rahmen der Fahndung wurde der LKW im Bereich der BAB 6 zwischen Wiesloch/ Rauenberg und Sinsheim festgestellt und kontrolliert.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten hierbei einen deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen, welche durch das Autobahnpolizeirevier Mannheim geführt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 21:12