Rhein-Neckar-Kreis/Walldorf: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden – Zeugenaufruf



Walldorf/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagabend kam es gegen 19:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Walldorf zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 32-jähriger Fahrer eines VW Golf die Bahnhofstraße aus Richtung Drehscheibe kommend in Richtung der dortigen Tankstelle. Als er nach links auf das Tankstellengelände abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 32-jährigen Fahrers einer Mercedes G-Klasse.

Aufgrund der Vorfahrtsmissachtung des VW-Fahrers und der nicht angepassten Geschwindigkeit des Mercedes-Fahrers kam es in der Folge zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde die Mercedes G-Klasse nach rechts in Richtung Tankstellengelände abgewiesen und kollidierte zunächst mit einem dortigen Verkehrszeichen. Anschließend überfährt das Fahrzeug eine Hecke, die zwischen dem dortigen Gehweg und dem Tankstellengelände verläuft und kollidiert mit einem weiteren VW Golf, der an einer Zapfsäule geparkt war.

Durch diese Kollision werden Fahrzeugteile auf eine ebenfalls auf dem Tankstellengelände geparkte Mercedes E-Klasse geschleudert, wodurch auch dieses Fahrzeug beschädigt wird.

Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. Der gesamte Sachschaden wird jedoch auf ungefähr 100.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter 06222 5709-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 20:37